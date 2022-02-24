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futebol

Botafogo x Volta Redonda, pela 10ª rodada do Carioca, muda de data

Por pedido da Record em detrimento de Flamengo x Vasco, jogo do Botafogo será agora realizado no sábado, dia 6 de março; duelo é mantido no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2022 às 14:07
O Botafogo terá uma mudança no calendário. A Ferj publicou um documento de modificação de tabela na manhã desta quinta-feira que implica na vida do Alvinegro no Campeonato Carioca. O jogo contra o Volta Redonda, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, tem uma nova data.+ Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo
O duelo passou do dia 6 de março, um domingo, para o sábado anterior. O horário inicial, 18h30, está mantido. A partida também está mantida para o Estádio Nilton Santos.
O pedido partiu da TV Record, detentora dos direitos de transmissão do Carioca. A rede quer transmitir Vasco x Flamengo, jogo da mesma rodada. O clássico, que seria no sábado, agora será no domingo às 16h.
Por questões de segurança e logística, o duelo do Glorioso será no dia anterior ao clássico.

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