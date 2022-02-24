Botafogo x Volta Redonda, pela 10ª rodada do Carioca, muda de data

O Botafogo terá uma mudança no calendário. A Ferj publicou um documento de modificação de tabela na manhã desta quinta-feira que implica na vida do Alvinegro no Campeonato Carioca. O jogo contra o Volta Redonda, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, tem uma nova data.+ Gesto do símbolo de dinheiro, selfies e camisa de torcida: John Textor rouba a cena em jogo do Botafogo

O duelo passou do dia 6 de março, um domingo, para o sábado anterior. O horário inicial, 18h30, está mantido. A partida também está mantida para o Estádio Nilton Santos.

O pedido partiu da TV Record, detentora dos direitos de transmissão do Carioca. A rede quer transmitir Vasco x Flamengo, jogo da mesma rodada. O clássico, que seria no sábado, agora será no domingo às 16h.