Botafogo x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

A Série B do Campeonato Brasileiro terá o primeiro clássico carioca da temporada. Neste sábado, Botafogo e Vasco medem forças às 21h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 15ª rodada.
Também será o primeiro clássico de Enderson Moreira e Lisca à frente de, respectivamente, Botafogo e Vasco. Os dois, contratados recentemente, ainda não tiveram o tempo hábil necessário para colocar ideias táticas em prática, mas já se chocam em um compromisso importante.
Os dois clubes almejam o G4. O Vasco é o 7º colocado, com 22 pontos, enquanto o Botafogo vem na 11ª posição, com 19. O primeiro time na zona de classificação à próxima Série A do Brasileirão é o Avaí, com 25.FICHA TÉCNICABotafogo x VascoData-Hora: 31/07/2021, às 21hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga (Kanu), Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama (Barreto), Pedro Castro; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Suspensos: NinguémPendurados: Luís Oyama e Rafael CariocaFora: Gatito Fernández, Jonathan, Ronald, Romildo e Diego Cavalieri (lesionados)
VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan, MT; Galarza (Andrey), Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec (Morato), Cano, Léo Jabá.
Suspensos: ZecaPendurados: Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Daniel Amorim e CanoDesfalques: Lucão e Ricardo Graça (Seleção Olímpica), Michel e Riquelme (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 25% dos votantes apostaram em uma vitória do Botafogo, 35% em empate e 40% no triunfo do Vasco.