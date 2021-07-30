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Botafogo x Vasco opõe Enderson Moreira e Lisca, técnicos com trabalhos e pressões semelhantes

Treinadores dos adversários deste sábado vivem as vésperas do primeiro clássico pelos times que comandam há poucos dias. Ambos buscam a aproximação do G4 da Série B...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 07:30
Crédito: Enderson Moreira e Lisca estão no Rio há pouco (Montagem Lance! Fotos: Wilton Hoots/Ceará; Rafael Ribeiro / Vasco
Poucos dias à frente dos times, dois jogos no comando das equipes e já um clássico no caminho. O calendário não foi amigo de Enderson Moreira e Lisca, treinadores de Botafogo e Vasco, que duelam neste sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.Também será, consequentemente, o primeiro confronto estadual que ambos vão viver pelos novos times. Os dois chegaram para substituir os Marcelos - Chamusca e Cabo -, que não vinham apresentando bons resultados em, respectivamente, Alvinegro e Cruz-Maltino.
Pelo lado do clube de General Severiano, Enderson teve pouquíssimos dias de treinamento. O próprio técnico admitiu, em entrevistas coletivas, que a relação com os jogadores tem acontecido por meio de vídeos e conversas. Mesmo assim, são duas vitórias em dois jogos.
Mesmo sem ter uma grande mudança tática - até pela natural falta de tempo -, o "dedo" de Enderson no Alvinegro vai na parte da confiança. Se o Botafogo antes estava a dez pontos do G4, hoje a diferença para o pelotão dos quatro primeiros é de cinco.
A questão anímica foi um ponto focado pelo treinador. Mudar o clima do vestiário era uma das prioridades para a nova comissão técnica. Com 100% de aproveitamento até aqui, tudo flui mais facilmente. A equipe também não levou gols neste período. Agora, um teste mais difícil: o clássico.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
E o filme se repete em São Januário. Lisca foi anunciado no último dia 20 (terça-feira da semana passada) e comandou a primeira atividade no CT do Almirante no dia 23 (sexta). Estreou à beira do campo na vitória sobre o Guarani, no dia seguinte (sábado), e perdeu para o São Paulo na última quarta.
O período dele no Vasco, assim como o de Enderson no Botafogo, ainda é contado em dias, e foram cinco sessões efetivas de treino - mas nem todas com os teóricos titulares. Para fazer a equipe tentar evoluir, as mudanças tem sido mais conversadas e estimuladas via emocional/psicológica.
Os técnicos vivem um período inicial, ainda sem mudanças drásticas, mas igual necessidade: arrancar os três pontos do próximo jogo, neste sábado.

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