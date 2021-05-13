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Botafogo x Vasco: final promove o encontro dos que caíram juntos, mas trilharam caminhos distintos

Rebaixados no Campeonato Brasileiro na mesma temporada, rivais têm diferenças nas preparações e sequências de jogos até a eliminação da disputa principal do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 07:30

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo, no primeiro de dois duelos finais de uma Taça Rio que precederá a Série B do Campeonato Brasileiro. E ambos disputarão a segunda divisão nacional. O rebaixamento aconteceu, os times e clubes vivem momentos parecidos, mas nem tanto às vésperas do início da luta pelo retorno à elite.O Glorioso foi rebaixado não só como lanterna, mas como dono da quarta pior campanha da história dos Brasileirões por pontos corridos. Jogou praticamente todo o segundo turno cumprindo tabela e se planejando para a temporada 2021. O Cruz-Maltino lutou até o fim, mas não teve força. Ambos precisaram se reconstruir.
O Botafogo foi se ajustando já durante as rodadas finais, mas houve uma grande reformulação no elenco. O Vasco trocou parte do elenco. Ambas as equipes trocaram de técnico: Marcelo Chamusca assumiu o mandante deste sábado e Marcelo Cabo chegou para o visitante. Os dois clubes tinham presidentes empossados há poucos meses.
Os dois clubes vivem o momento financeiro mais crítico de suas respectivas históricas. Se a Estrela Solitária vê na "S/A" a esperança de dias melhores, a Cruz de Malta aposta na reorganização interna para dar o salto definitivo rumo a um novo tempo. Mas o futebol não podia esperar. Ainda mais numa temporada emendada na outra.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Havia quem entendesse que o time de General Severiano, por ter tido mais tempo que o rival deste sábado para entender a nova realidade, pudesse ter vantagem na preparação. Longe disso. O Botafogo emendou seguidos tropeços e atuações ruins, colecionou empates, foi eliminado precocemente (mas de forma merecida) na Copa do Brasil e, antes da última rodada da Taça Guanabara, já não tinha mais chances de ir à semifinal.
A eliminação do Vasco no Campeonato Carioca se deu muito por conta das derrotas nas duas primeiras rodadas, quando o time que esteve em campo era formado por jovens de até 22 anos. Os reveses foram para Portuguesa e Volta Redonda, exatamente os pequenos que obtiveram vaga na semifinal. O elenco principal teve a reapresentação estendida e foi retornando aos trabalhos aos poucos. A evolução da equipe tem sido elogiada.
Cada time tem seus méritos e seus problemas. Os finais de semana que vêm aí servirão para os ajustes finos antes do início do objetivo maior de ambos: o retorno à elite nacional.

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