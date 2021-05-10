Botafogo x Vasco: confira os horários dos jogos da final da Taça Rio

Estão definidos os horários dos jogos finais da Taça Rio, torneio de consolação do Campeonato Carioca, que terá Vasco e Botafogo disputando o título. A primeira partida, no Estádio Nilton Santos, será às 11h05 deste domingo (16/5). O jogo de volta (22/5), em São Januário, será às 15h.Há vantagem de saldo de gols, mas não de pontos para o melhor classificado na Taça Guanabara. O modelo é diferente da fase semifinal, quando havia vantagem também em pontos (o Cruz-Maltino perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo por igual vantagem e avançou; o Glorioso não poderia empatar com o Nova Iguaçu). Se houver igualdade, a decisão será nos pênaltis.