Botafogo x Resende: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Resende medem forças neste domingo, às 20h15, no Estádio Nilton Santos. A partida, que originalmente seria na segunda-feira, foi remarcada por conta do compromisso do Glorioso na Copa do Brasil, na quarta-feira, diante do Moto Club, no Maranhão.
As equipes chegam carregando resultados distintos. O Botafogo empatou sem gols com o Boavista, enquanto que o Resende conquistou uma vitória nos minutos finais diante do Fluminense.FICHA TÉCNICABotafogo x Resende
Data e horário: 07/03/2021, às 21h15Local: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Pay-per-view do Botafogo e tempo real do LANCE!.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; Luiz Otávio, Pedro Castro; Ronald, Bruno Nazário, Warley; Matheus Babi.
Desfalques: Diego Cavalieri (dores no tornozelo direito), Gatito (edema ósseo no joelho), Lucas Barros (cirurgia no joelho), Rafael Forster (lesão no tornozelo esquerdo) e Romildo (fratura na mão esquerda).
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson; Thiago Ryan, Dão, Eduardo Grasson, Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto, Mateus Bastos (Jefferson Ruan); Matheuzinho, NunesPalpites: na redação do LANCE!, os votos ficaram divididos em 40% para a vitória do Botafogo, 30% para o empate e 30% para o triunfo do Resende.