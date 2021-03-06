Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x Resende: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:03

LanceNet

Crédito: FCesar/Ofotograficopress
A bola vai rolar para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Resende medem forças neste domingo, às 20h15, no Estádio Nilton Santos. A partida, que originalmente seria na segunda-feira, foi remarcada por conta do compromisso do Glorioso na Copa do Brasil, na quarta-feira, diante do Moto Club, no Maranhão.
As equipes chegam carregando resultados distintos. O Botafogo empatou sem gols com o Boavista, enquanto que o Resende conquistou uma vitória nos minutos finais diante do Fluminense.FICHA TÉCNICABotafogo x Resende
Data e horário: 07/03/2021, às 21h15Local: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Pay-per-view do Botafogo e tempo real do LANCE!.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu, Hugo; Luiz Otávio, Pedro Castro; Ronald, Bruno Nazário, Warley; Matheus Babi.
Desfalques: Diego Cavalieri (dores no tornozelo direito), Gatito (edema ósseo no joelho), Lucas Barros (cirurgia no joelho), Rafael Forster (lesão no tornozelo esquerdo) e Romildo (fratura na mão esquerda).
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson; Thiago Ryan, Dão, Eduardo Grasson, Alex Barros; Derli, Paulo Victor, Guioto, Mateus Bastos (Jefferson Ruan); Matheuzinho, Nunes​​Palpites: na redação do LANCE!, os votos ficaram divididos em 40% para a vitória do Botafogo, 30% para o empate e 30% para o triunfo do Resende.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados