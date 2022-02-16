Estadual

Botafogo x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo

Elenco alvinegro tem nove jogadores lesionados e essa é uma das preocupações do técnico interino Lúcio Flávio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 19:44

Botafogo busca vitória para ficar mais perto da classificação para as semifinais do Carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo volta as concentrações no Campeonato Carioca após ter vencido o Vasco. Em estágio de mudanças internas, o Alvinegro pode se aproximar de uma classificação para as semifinais da Taça Guanabara se vencer o Resende às 18h desta quinta-feira (17). O duelo, válido pela 7ª rodada do Estadual, será no Estádio Nilton Santos.
A equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio chega com problemas. São nove jogadores lesionados já na parte inicial da temporada - entre eles, Diego Gonçalves, Rafael e Carlinhos, que vinham sendo titulares.
O Resende, por sua vez, tenta deixa a chance de ser rebaixado para trás. O Gigante do Vale é o 10º colocado e tem, atualmente, três pontos de vantagem em relação ao lanterna Nova Iguaçu - apenas o último colocado cai. 

FICHA TÉCNICA - BOTAFOGO X RESENDE 

  • Data e horário: 17/02/2022, às 18h
  • Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Rafael Gomes de Sá

  • Onde assistir: Pay-per-view 

  • BOTAFOGO: ​Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva; Luiz Fernando (Ronald), Barreto, Breno e Raí; Matheus Nascimento e Erison. Técnico: Lúcio Flávio (Interino)
  • RESENDE: Jefferson Luís; Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas e Alan Cardoso; João Felipe (Khevin), Felipe Souza e Emanuel Biancucchi; Igor Bolt e Macena. Técnico: Sandro Sargentim

