Botafogo x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo

O Botafogo volta as concentrações no Campeonato Carioca após ter vencido o Vasco. Em estágio de mudanças internas, o Alvinegro pode se aproximar de uma classificação para as semifinais da Taça Guanabara se vencer o Resende às 18h desta quinta-feira (17). O duelo, válido pela 7ª rodada do Estadual, será no Estádio Nilton Santos.
A equipe comandada interinamente por Lúcio Flávio chega com problemas. São nove jogadores lesionados já na parte inicial da temporada - entre eles, Diego Gonçalves, Rafael e Carlinhos, que vinham sendo titulares.
O Resende, por sua vez, tenta deixa a chance de ser rebaixado para trás. O Gigante do Vale é o 10º colocado e tem, atualmente, três pontos de vantagem em relação ao lanterna Nova Iguaçu - apenas o último colocado cai.
FICHA TÉCNICA - BOTAFOGO X RESENDE
- Data e horário: 17/02/2022, às 18h
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Rafael Gomes de Sá
- Onde assistir: Pay-per-view
- BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Jonathan Silva; Luiz Fernando (Ronald), Barreto, Breno e Raí; Matheus Nascimento e Erison. Técnico: Lúcio Flávio (Interino)
- RESENDE: Jefferson Luís; Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas e Alan Cardoso; João Felipe (Khevin), Felipe Souza e Emanuel Biancucchi; Igor Bolt e Macena. Técnico: Sandro Sargentim