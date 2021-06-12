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futebol

Botafogo x Remo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes chegam para a partida empatadas em número de pontos na Série B do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 19:01

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 19:01

Crédito: Montagem LANCE!
Vai rolar a bola pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, Botafogo e Remo entram em campo às 16h no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
+ Bobeou? Cria do Botafogo, Renan Gorne é uma das armas do ofensivo Remo; saiba como joga o time
A partida inicialmente seria disputada no Nilton Santos, mas o estádio foi entregue à organização da Copa América, que também começa neste fim de semana. Por isto, o duelo foi mudado para Volta Redonda.FICHA TÉCNICABotafogo x Remo
Data/Hora: 03/06, às 16hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.
Pendurados: -​Suspensos: -​Fora: Gatito Fernández, Kayque e Diego Cavalieri (lesionados)
REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)​Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jensen, Marlon; Anderson Uchôa; Jefferson, Felipe Gedoz, Lucas Siqueira, Dioguinho; Renan Gorne.
Pendurados: -​Suspensos: -​Fora: -
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram em uma vitória do Botafogo; 30% foram no empate e 20% colocaram que o Remo será o vencedor.

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