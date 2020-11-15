Botafogo x RB Bragantino: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 16:03

LanceNet

15 nov 2020 às 16:03
Crédito: Reprodução/Twitter
Um confronto direto contra a zona de rebaixamento marca o fechamento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças no Estádio Nilton Santos às 20h. O primeiro é o 19º colocado, com 20 pontos, mesma quantidade do rival, uma posição acima.
O Botafogo terá uma novidade para o duelo. Será a estreia da comissão técnica de Ramón Díaz à frente do Glorioso. Ainda sem poder contar com o treinador, que se recupera de uma cirurgia, Emiliano Díaz, filho e auxiliar-técnico, comandará o Alvinegro à beira do gramado.
Pelo lado do Bragantino, o Massa-Bruta pode contar com o retorno de Claudinho, que estava com um problema muscular. A equipe comandada por Maurício Barbieri não poderá contar com Lucas Evangelista, suspenso.FICHA TÉCNICABOTAFOGO x RB BRAGANTINO
Data/Hora: 16/11/2020, às 20hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA - MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Emiliano Díaz)​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário (Éber Bessa), Keisuke Honda; Matheus Babi (Kelvin), Pedro Raul.
Suspensos: -Pendurados: Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Kevin, Caio Alexandre e Rafael ForsterFora: Gatito Fernández, Lucas Barros, Guilherme Santos e Iván Angulo (lesionados)
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger, Weverson; Raul, Ricardo Ryller; Artur, Ytalo, Claudinho; Luis Phelipe (Thonny Anderson).
Suspensos: Lucas EvangelistaPendurados: Aderlan, Maurício Barbieri, Léo Ortiz, Ricardo Ryller e Bruno TubarãoFora: Jan Hurtado (seleção da Venezuela)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostam em uma vitória do Botafogo; 25% votaram que o duelo terminará empatado e 25% palpitaram que o Red Bull Bragantino sai com os três pontos.

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

