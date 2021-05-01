Botafogo x Nova Iguaçu: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo

A bola vai rolar pela segunda parte do Campeonato Carioca. Botafogo e Nova Iguaçu medirão forças neste domingo pela primeira partida de uma das semifinais da Taça Rio, que contempla as equipes que terminaram entre 5º e 8º na primeira fase do Estadual.

O formato será em ida e volta. O Nova Iguaçu, por ter tido uma posição melhor, tem a vantagem de decidir o confronto em casa. Portanto, neste domingo, a partida será realizada no Estádio Nilton Santos, às 18h. Não critério de gol qualificado fora de casa em caso de empate no agregado.

Na fase regular do Carioca, o Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 1. O duelo foi válido pela 6ª rodada: Ênio e Marco Antônio marcaram nos acréscimos para virar uma partida que parecia perdida ao Alvinegro.FICHA TÉCNICABotafogo x Nova Iguaçu​Data/Hora: 02/05/2021, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)Assistentes: Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ)Quarto árbitro: CariocãoTV, BotafogoTV, pay-per-view, TikTok e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Rickson, Pedro Castro, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Matheus Nascimento, Marco Antônio.

Suspensos: -​Pendurados: -​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Gilvan, Kayque, Ricardinho e Rafael Navarro (lesionados)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luís Henrique; Leonardo, André Santos, Mezenga, Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho (Canela); Anderson Künzel, Yan, Luã Lúcio.

Suspensos: Vinícius​Pendurados: -​Fora: -