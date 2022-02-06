Botafogo x Nova Iguaçu: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Botafogo tenta retomar a liderança do Campeonato Carioca nesta segunda-feira (7), em duelo com o Nova Iguaçu. A partida é válida pela quarta rodada acontece às 20h, no Nilton Santos e os botafoguenses têm nove pontos (um a menos que o Vasco, que está no momento na liderança).O técnico Enderson Moreira tem dois desfalques para o duelo. O zagueiro joel Carli cumprirá suspensão automática. A tendência é que Lucas Mezenga seja titular ao lado de Kanu.
O Alvinegro também não contará com Carlinhos, que sofreu uma lesão grave no seu joelho esquerdo e será submetido a uma cirurgia. Jonathan Silva e Hugo disputam a titularidade.
O Nova Iguaçu tenta sua primeira vitória na competição para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe, que tem um ponto no Carioca, confia em Samuel Granada para ir bem.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x NOVA IGUAÇU
Data-Hora: 07-02-22 - 20hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Tarciso Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Roda de Oliveira Esposito e André Izaura Maffra Marcelino de SáOnde assistir: PPV do Carioca e Cariocão Play
BOTAFOGO: Gatito Fernandéz; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga e Jonathan Silva (Hugo); Fabinho, Breno, Vitinho e Felipe Ferreira; Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Técnico: Enderson Moreira.
Suspenso: Joel Carli
Lesionados: Carlinhos e Rafael
NOVA IGUAÇU: Luis Henrique, Leonardo, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vinícius, Andrey e Luã Lúcio; Dieguinho e Samuel Granada. Técnico: Carlos Vítor
Suspensos: Ninguém
Lesionados: Ninguém