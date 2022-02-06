futebol

Botafogo x Nova Iguaçu: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Alvinegro tenta manter sequência de vitórias no Campeonato Carioca nesta segunda-feira (7), no Nilton Santos, e retomar a liderança em duelo com a Laranja da Baixada...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 20:30

LanceNet

O Botafogo tenta retomar a liderança do Campeonato Carioca nesta segunda-feira (7), em duelo com o Nova Iguaçu. A partida é válida pela quarta rodada acontece às 20h, no Nilton Santos e os botafoguenses têm nove pontos (um a menos que o Vasco, que está no momento na liderança).O técnico Enderson Moreira tem dois desfalques para o duelo. O zagueiro joel Carli cumprirá suspensão automática. A tendência é que Lucas Mezenga seja titular ao lado de Kanu.
O Alvinegro também não contará com Carlinhos, que sofreu uma lesão grave no seu joelho esquerdo e será submetido a uma cirurgia. Jonathan Silva e Hugo disputam a titularidade.
O Nova Iguaçu tenta sua primeira vitória na competição para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe, que tem um ponto no Carioca, confia em Samuel Granada para ir bem.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO x NOVA IGUAÇU
Data-Hora: 07-02-22 - 20hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Tarciso Pinheiro CaetanoAssistentes: Thiago Roda de Oliveira Esposito e André Izaura Maffra Marcelino de SáOnde assistir: PPV do Carioca e Cariocão Play
BOTAFOGO: Gatito Fernandéz; Daniel Borges, Kanu, Lucas Mezenga e Jonathan Silva (Hugo); Fabinho, Breno, Vitinho e Felipe Ferreira; Diego Gonçalves e Matheus Nascimento. Técnico: Enderson Moreira.
Suspenso: Joel Carli
Lesionados: Carlinhos e Rafael
NOVA IGUAÇU: Luis Henrique, Leonardo, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vinícius, Andrey e Luã Lúcio; Dieguinho e Samuel Granada. Técnico: Carlos Vítor
Suspensos: Ninguém
Lesionados: Ninguém
Crédito: Setor ofensivo é um dos trunfos para o Alvinegro deslanchar (Foto: Vítor Silva/Botafogo

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

