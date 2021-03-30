Botafogo x Madureira: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Sem tempo para descansar. Nesta quarta-feira, Botafogo e Madureira entram em campo pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Giulite Coutinho, às 17h. As equipes chegam com campanhas parecidas e o duelo se desenrola como crucial para as projeções de G4.
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O Tricolor Suburbano, invicto até agora na competição, tem 10 pontos e é o quarto colocado. O Botafogo, logo atrás, tem 9 e é o sexto. A partida é um confronto direto pelas quatro primeiras posições, que dão vaga para as semifinais do Carioca.
Mesmo sendo mandante, o Botafogo não poderá jogar no Estádio Nilton Santos, palco inicial do duelo. Por conta da medida do Governo do Rio de Janeiro, que impediu que jogos fossem disputados na cidade, o jogo foi mudado para Mesquita.FICHA TÉCNICABotafogo x Madureira
Data-Hora: 31/03/2021, às 17hEstádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento Guimarães (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Lilian da Silva Fernandes BrunoTransmissão: Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Kayque, Matheus Frizzo, Marcinho, Felipe Ferreira, Marco Antônio; Matheus Babi.
Pendurados: -Suspensos: -Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo e Guilherme Santos (lesionados); Marcelo Benevenuto (negociando com o Fortaleza)
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda; Rhuan Rodrigues, Edmário (Campestrini), Maurício Barbosa, Juninho Monteiro; Feitosa, Humberto, Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes, Luiz Paulo.
Pendurados: Maurício Barbosa e NivaldoSuspensos: Breno Calixto e Rodrigo YuriFora: Felipe Dias (lesionado)
Palpites: na redação do LANCE!, 60% das pessoas votaram em uma vitória do Botafogo; 20% acreditam no empate e 20% colocaram que o Madureira sairá com os três pontos.