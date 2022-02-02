Botafogo x Madureira: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Botafogo dará o pontapé inicial no mês de fevereiro. O clube enfrentará o Madureira nesta quinta-feira às 18h no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.+ Botafogo traça plano por evolução de Matheus Nascimento, que ganha espaço no Carioca

Com uma vitória e um empate, o Alvinegro pode garantir a liderança do Estadual em caso de mais um resultado positivo - o Glorioso está empatado na pontuação com o Vasco, que está na frente pelo saldo de gols. O Madureira tem um resultado positivo e um revés na competição.

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O Botafogo não terá Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, Klaus e Vinícius Lopes, que recentemente passou por uma cirurgia. Pelo lado do Tricolor Suburbano, a novidade pode ser Ygor Catatau, ex-Vasco, que apareceu no BID nesta quarta-feira e pode reestrear pela equipe.FICHA TÉCNICABotafogo x Madureira

Data e horário: 03/02/2022, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Diogo Carvalho Silva e Daniel de Oliveira Alves PereiraOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Gatito Fernández; Daniel Borges, Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Breno; Luiz Fernando (Vitinho), Felipe Ferreira, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.

Fora: Rafael, Klaus e Vinícius Lopes (lesionados)Pendurados: -Suspensos: -

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)​Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio; Felipe Dias, Marino, Rafinha; Diogo Carlos, Pipico, Sampaio.

Fora: -Pendurados: -Suspensos: -