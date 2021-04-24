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futebol

Botafogo x Macaé: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O Alvinegro Carioca está de olho na vaga para a Taça Rio e busca melhorar o desempenho dentro de campo no Estadual. Enquanto isso, o Macaé já está rebaixado...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 18:40
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Neste domingo, Botafogo e Macaé fecham a última rodada do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentarão às 18h, no estádio Nilton Santos, com objetivos distintos. Apesar de já estar eliminado da fase semifinal da competição, o Glorioso está de olho na classificação para a Taça Rio, enquanto o time da região dos Lagos apenas cumpre tabela, uma vez que já está rebaixado para disputar a segunda divisão do Cariocão.
> Botafogo tem interesse em Auremir, volante do CuiabáPara o Macaé, o jogo não vale muito senão conquistar a primeira vitória no Campeonato Carioca de 2021. Até aqui, o time da região dos Lagos tem apenas 3,3% de aproveitamento na competição, com um ponto conquistado.
Para o Botafogo, além da vaga na Taça Rio, é uma chance de se recuperar na temporada. O clube de General Severiano tem apenas duas vitórias no Estadual e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Dessa forma, um resultado positivo e uma vitória convincente pode trazer confiança ao elenco para a sequência da temporada.
Sobre os desfalques, o Botafogo não contará com Gilvan, que está com uma lesão muscular. Por outro lado, Pedro Castro, recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, deve retornar ao time titular. A informação é do site ge. FICHA TÉCNICABOTAFOGO X MACAÉ
Data/Hora: 25/04/2021, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Rachel de Mattos Bento e Thayse Marques FonsecaQuarto árbitro: Andrew Ferreira de MelloOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e Paulo Victor; Luiz Otávio, Ricardinho e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento.
Lesionado: Gatito, Romildo (protocolo de Covid-19), Gilvan Rafael Navarro e Kayque.Suspensos: -Pendurados: Marco Antônio, Paulo Victor e Gilvan.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
MACAÉ (Técnico: Luciano Lamóglia)Ricardo; Rossales, Dante, Álvaro Acevedo e Patrick; Helton, Ronan, Edy e Junior Araújo; Alemão e Romário.
Lesionados: -Suspensos: -Pendurados: Rossales.
PALPITES:
Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Botafogo, 10% acreditam na vitória do Macaé e os outros 10% em empate.

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