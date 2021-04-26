Botafogo x Macaé: a partida que evidenciou fraquezas e qualidades do clube de General Severiano

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na noite do último domingo, o Botafogo goleou o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. No entanto, apesar do resultado expressivo, o Alvinegro mostrou duas versões de si em campo: a do primeiro tempo que apresentou os pontos negativos da equipe; e a do segundo que apresentou os positivos.

> Após primeiro gol pelo profissional, Nascimento avisa: 'Primeiro de muitos'O bom desempenho do Glorioso pode ser explicada por mudanças no time titular, mais especificamente o retorno de Pedro Castro à equipe. O meio-campista sofreu uma subluxação na patela do joelho esquerdo contra o Bangu, na terceira rodada do Cariocão, e, desde então, desfalcou o Alvinegro.

Logo no primeiro tempo, o jogador mostrou porque é importante. Boa parte das chances criadas pelo Botafogo passaram por Pedro Castro. Polivalente, o camisa 33 também pode cumprir diversas funções dentro de campo. E isso explica porque um jogador que vinha atuando - até sofrer a lesão - mais atrás, conseguiu ser efetivo neste domingo como um camisa 10.

- Costumo dizer que sou um jogador do meio do campo, independente da função que o professor escolher me colocar na partida, tanto de primeiro volante, quanto de segundo. Posso jogar até mesmo mais avançado, eu vou dar o meu melhor, também tenho a característica de ajudar no ataque, fazer aquele área a área. Então, essas são as minhas características, mas, no meu último clube tinha atuado bastante de segundo volante e de terceiro homem do meio campo - disse Castro na apresentação.

Não à toa o Botafogo apresenta excelentes números quando o camisa 33 está em campo. Em quatro jogos com Pedro Castro, são 12 gols marcados e nenhum sofrido. Além disso, ele já marcou dois gols pelo Glorioso: todos de fora da área em que a bola encontra o ângulo do goleiro adversário. Contudo, apesar do domínio na etapa final, o primeiro tempo do Botafogo mostrou um problema que vem sendo recorrente: falta qualidade na conclusão das jogadas criadas.

No primeiro tempo, o Botafogo teve pelo menos três chances claras dentro da área do Macaé, mas não conseguiu o gol. Após os desperdícios, o Alvinegro viu o rival querer esboçar uma reação. Não por acaso, o Macaé conseguiu ter mais posse de bola do que o Glorioso em determinado momento da partida.

Aqui, é válido ressaltar que o Macaé vive um terrível momento extracampo, e isso refletiu no desempenho da equipe no Campeonato Carioca: um empate, dez derrotas e nenhuma vitória. Assim, o time que já fragilizado não soube aproveitar o momento e levar perigo ao gol de Douglas Borges.

Contudo, contra equipes mais qualificadas, como Volta Redonda e Portuguesa, o cenário foi diferente. O Botafogo esteve na frente, teve chances para matar o jogo, mas não o fez. Como resultado, tomou o empate. No Campeonato Carioca de 2021, o clube de General Severiano tem apenas 30,8% de aproveitamento nas finalizações. Em números absolutos, a média é de nove finalizações para fora e quatro na direção da meta adversária.

O ponto é: o Botafogo encontrou um Macaé fragilizado, que não incomodou, que pouco chegou ao ataque e que conseguiu apenas dois chutes na direção de Douglas Borges. Assim, o Alvinegro teve tempo para fazer ajustes e, finalmente, matar o jogo. Contudo, no decorrer da temporada, não se pode contar com partidas como essa para vencer. É preciso trabalhar mais as finalizações para voltar a vencer duelos que, hoje, ainda terminam empatados.