  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo x Londrina: prováveis times, escalações e onde assistir ao jogo pela Série B do Brasileirão
Equipes, em situações opostas na tabela, se enfrentam no Nilton Santos neste sábado...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:46

LanceNet

Crédito: Ricardo Chicarelli/ Londrina EC
Botafogo e Londrina medem forças neste sábado. As equipes se enfrentam pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão no Estádio Nilton Santos e a partida tem um alto valor para os dois lados.
Os clubes estão em situações contrárias na tabela: o Botafogo, na 4ª posição, quer evitar que os concorrentes se aproximem do G4. Enquanto isso, o Londrina, na 18ª colocação, rema para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.FICHA TÉCNICABotafogo x Londrina
Data-Hora: 11/09/2021, às 16h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)​Assistentes: Cicero Alessandro de Souza (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama); Warley, Chay, Marco Antônio; Rafael Navarro.
Suspenso: Rafael Moura​Pendurados: Diego Gonçalves e Kanu​Fora: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Ronald, Romildo e Joel Carli (lesionados), Rafael (não-inscrito)
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)​Dalton; Elacio Córdoba, Saimon, Lucas Costa, Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas, Matheus Bianqui; Celsinho (Gegê), Salatiel, Marcelinho.
Suspensos: -​Pendurados: -​Fora: César, Marcel, Victor Daniel, Mossoró e Marcelo Freitas (lesionados)

