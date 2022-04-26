Botafogo x Juventude: saiba onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo. A equipe comandada por Luís Castro medirá forças com o Juventude às 11h no Estádio Nilton Santos em jogo válido pela 4ª rodada do Estádio Nilton Santos. A partida terá transmissão do "Premiere".+ VÍDEO: CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Atlético-GO x Botafogo; saiba mais

A expectativa é por casa cheia. Até esta terça-feira, mais de 27 mil ingressos haviam sido vendidos e os setores Norte e Leste estavam completamente esgotados.

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O Glorioso ocupa a 12ª colocação do Brasileirão com 4 pontos em três partidas - uma vitória, um empate e uma derrota. O Juventude tem 1 ponto após as três rodadas disputadas.BOTAFOGO X JUVENTUDE

Data-Hora: 01/05/2022, às 11h​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro​Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!