  • Botafogo x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Botafogo x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 18:04

O Botafogo retorna ao Estádio Nilton Santos após três semanas. O Alvinegro mede forças com o Juventude às 11h deste domingo em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A torcida do Alvinegro esgotou todos os ingressos disponíveis e a expectativa é de público cheio.+ Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque
A partida marca a estreia de Luís Castro à beira do campo no Nilton Santos. O português não esteve no gramado na derrota para o Corinthians, na 1ª rodada, por ainda não ter regularizado o visto de trabalho. O treinador não vai contar com Kanu, lesionado.
O Juventude é uma das quatro equipes que ainda não venceu no Brasileirão. O time de Eduardo Baptista chega sem Óscar Ruiz, poupado por desgaste muscular. O paraguaio vinha sendo uma das referências técnicas da equipe. O zagueiro Vitor Mendes também desfalca o Alviverde.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X JUVENTUDE
Data-Hora: 01/05/2022, às 11hLocal: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA - SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: Premiere
BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Saravia, Philipe Sampaio, Cuesta, Daniel Borges; Luís Oyama, Patrick de Paula (Tchê Tchê), Chay (Lucas Piazon); Gustavo Sauer, Erison, Victor Sá.
Desfalques: Kanu, Barreto, Carlinhos e Rafael (lesionados); Joel Carli (em transição)​Suspensos: -​Pendurados: -
JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Baptista)​César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster, William Matheus; Yuri, Jadson; Capixaba, Marlon, Paulinho Moccelin; Isidro Pitta.
Desfalques: Óscar Ruiz (poupado); Ricardo Bueno (lesionado)​Suspensos: Vitor Mendes​Pendurados: -
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

