Botafogo x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Botafogo retorna ao Estádio Nilton Santos após três semanas. O Alvinegro mede forças com o Juventude às 11h deste domingo em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A torcida do Alvinegro esgotou todos os ingressos disponíveis e a expectativa é de público cheio.+ Adversário do Botafogo, Juventude tem problemas na defesa e desfalques no comando do ataque
A partida marca a estreia de Luís Castro à beira do campo no Nilton Santos. O português não esteve no gramado na derrota para o Corinthians, na 1ª rodada, por ainda não ter regularizado o visto de trabalho. O treinador não vai contar com Kanu, lesionado.
O Juventude é uma das quatro equipes que ainda não venceu no Brasileirão. O time de Eduardo Baptista chega sem Óscar Ruiz, poupado por desgaste muscular. O paraguaio vinha sendo uma das referências técnicas da equipe. O zagueiro Vitor Mendes também desfalca o Alviverde.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X JUVENTUDE
Data-Hora: 01/05/2022, às 11hLocal: Estádio Nilton SantosÁrbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA - SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)Onde assistir: Premiere
BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)Gatito Fernández (Diego Loureiro); Saravia, Philipe Sampaio, Cuesta, Daniel Borges; Luís Oyama, Patrick de Paula (Tchê Tchê), Chay (Lucas Piazon); Gustavo Sauer, Erison, Victor Sá.
Desfalques: Kanu, Barreto, Carlinhos e Rafael (lesionados); Joel Carli (em transição)Suspensos: -Pendurados: -
JUVENTUDE (Técnico: Eduardo Baptista)César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster, William Matheus; Yuri, Jadson; Capixaba, Marlon, Paulinho Moccelin; Isidro Pitta.
Desfalques: Óscar Ruiz (poupado); Ricardo Bueno (lesionado)Suspensos: Vitor MendesPendurados: -