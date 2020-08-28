Botafogo x Internacional: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O pontapé para a sexta rodada do Campeonato Brasileiro será dado. Neste sábado, Botafogo e Internacional iniciarão, no Estádio Nilton Santos, às 17h, o fim de semana de jogos na competição nacional. A partida ainda não contará com público, seguindo as regras de distanciamento social por conta do novo coronavírus.
Invicto na competição, o Botafogo é o 11º colocado, com seis pontos. A equipe comandada por Paulo Autuori vem de classificação na Copa do Brasil, após vitória por 2 a 1 sobre o Paraná na última quarta-feira. O Alvinegro ainda não contará com Victor Luís, com apendicite.
O Internacional é o líder do Brasileirão. Com 12 pontos, o treinador Eduardo Coudet terá problemas na busca pela manutenção da primeira posição: o Colorado conta com alguns problemas no ataque. Para a posição, apenas Thiago Galhardo e Marcos Guilherme são opções naturais.BOTAFOGO X INTERNACIONAL
Data-Hora: 29 de agosto de 2020, às 17hEstádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha FilhoAssistentes do VAR: Adriano de Assis Miranda (SP) e Vitor Carmona Metestaine (SP)Onde ver: Tempo real do LANCE! e Premiere
BOTAFOGOGatito Fernández; Kevin (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster, Guilherme Santos; Bruno Nazário, Honda, Caio Alexandre, Luís Henrique; Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.
Suspensos: -Pendurados: Barrandeguy e Caio AlexandreLesionados: Victor Luís
INTERNACIONALMarcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso; Edenílson, Boschilia, Patrick; Marcos Guilherme, Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.
Suspensos: -Pendurados: EdenílsonLesionados: Paolo Guerrero, Yuri Alberto, William Pottker, Peglow (COVID-19), Lucas Ribeiro (COVID-19)
Palpites: na redação do LANCE!, 60% das pessoas acreditam que o Internacional sai com a vitória. 25% votaram no empate e 15% acham que o Botafogo volta com os três pontos.