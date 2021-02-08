Botafogo x Grêmio, Bayern no Mundial... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A semana do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Nessa segunda-feira (8), o já rebaixado Botafogo enfrenta o Grêmio, que briga para se manter entre os classificados da Libertadores. O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado no estádio Nilton Santos, às 20h.BOTAFOGO REBAIXADO: CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃONo futebol internacional, o Bayern de Munique faz sua estreia no Mundial de Clubes, enfrentando o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do torneio, às 15h. Além disso, a Premier League, a La Liga e o Campeonato Português também movimentam a segunda e animam todos os amantes do mundo da bola.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - Al Ahly x Bayern de Munique Mundial de Clubes Onde assistir: SporTV
16h - Benfica x Famalicão Campeonato PortuguêsOnde assistir: Espn Brasil
17h - Atlético de Madrid x Celta La Liga Onde assistir: Fox Sports
17h - Leeds x Crystal Palace Premier League Onde assistir: DAZN
20h - Botafogo x Grêmio Campeonato Brasileiro Onde assistir: SporTV e Premiere