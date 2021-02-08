Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo x Grêmio, Bayern no Mundial... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira
Botafogo x Grêmio, Bayern no Mundial... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

Após ser rebaixado para a Série B, o Botafogo enfrenta o Grêmio, que luta por uma vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Bayern de Munique faz seu jogo de estreia no Mundial...
LanceNet

08 fev 2021 às 03:00

08 fev 2021 às 03:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A semana do futebol começa agitada com partidas por todo o mundo. Nessa segunda-feira (8), o já rebaixado Botafogo enfrenta o Grêmio, que briga para se manter entre os classificados da Libertadores. O jogo é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado no estádio Nilton Santos, às 20h.​BOTAFOGO REBAIXADO: CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃONo futebol internacional, o Bayern de Munique faz sua estreia no Mundial de Clubes, enfrentando o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do torneio, às 15h. Além disso, a Premier League, a La Liga e o Campeonato Português também movimentam a segunda e animam todos os amantes do mundo da bola.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h - Al Ahly x Bayern de Munique Mundial de Clubes Onde assistir: SporTV
16h - Benfica x Famalicão Campeonato PortuguêsOnde assistir: Espn Brasil
17h - Atlético de Madrid x Celta La Liga Onde assistir: Fox Sports
17h - Leeds x Crystal Palace Premier League Onde assistir: DAZN
20h - Botafogo x Grêmio Campeonato Brasileiro Onde assistir: SporTV e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados