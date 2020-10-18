Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo x Goiás: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Partida, no Estádio Nilton Santos, é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 16:59

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo e Goiás fecharão a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Na parte inferior da tabela, o objetivo de ambas é se afastar da zona de rebaixamento.
O Botafogo, com 18 pontos, está fora da zona de rebaixamento. Para a partida, o treianador Bruno Lazaroni conta com os retornos de Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, que estavam suspensos contra o Grêmio. Por outro lado, Gatito Fernández e Salomon Kalou, com problemas musculares, estão fora.
O Goiás, por outro lado, é o lanterna da competição. Com 10 pontos - em dois jogos a menos, vale ressaltar -, o Esmeraldino vem para a partida no Rio de Janeiro sem Rafael Moura, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.FICHA TÉCNICABOTAFOGO x GOIÁS
Data/Hora: 19/10/2020, às 20HLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA - SP)Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA - SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Rafael Forster, Keisuke Honda; Matheus Babi, Pedro Raul, Rhuan.
Suspensos: -Pendurados: Guilherme Santos, Caio Alexandre e Rafael ForsterFora: Gatito Fernández, Salomon Kalou, Marcinho e Lucas Barros (lesionados)
GOIÁS (Técnico: Enderson Moreira)Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches, Caju; Ratinho, Alejandro Cabral; Keko Villalva, Daniel Bessa, Vinícius; Fernandão.
Suspensos: Enderson Moreira e Rafael MouraPendurados: Caju, Keko Villalva, Juan Pintado, Breno, Ratinho e Luiz GustavoFora: Breno e Sandro (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 60% dos votantes apostam em uma vitória do Botafogo; 30% acreditam em empate e 10% votaram que o Goiás sai com o triunfo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados