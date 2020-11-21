Botafogo x Fortaleza: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O árduo desafio do Botafogo para se afastar da zona de rebaixamento tem mais um capítulo neste domingo, no Nilton Santos. Neste domingo, às 18h15, diante do Fortaleza o Alvinegro tenta encerrar um jejum de cinco jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro para sair da penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 22ª rodada, terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Além do Glorioso, que tem 20 pontos em 20 jogos e luta para se reencontrar em campo, o duelo abrigará um Tricolor do Pici que lida com um momento desafiador no Brasileirão. A equipe visitante, que somou 25 pontos em 21 partidas, ainda não venceu no mês de novembro. O objetivo é entrar em sintonia com o estilo do seu novo treinador, Marcelo Chamusca.
BOTAFOGO x FORTALEZA
Data-Hora: 22-11-2020 - 18h15Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welisson, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário e Éber Bessa; Matheus Babi. Técnico: Emiliano Díaz
Lesionados: Gatito Fernández, Angulo, Kelvin, Lecaros e Lucas BarrosSuspensos: NinguémPendurados: Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Kevin, Caio Alexandre e Rafael Forster
FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Bruno Melo (Wanderson), Carlinhos; Felipe, Juninho, Ronald; Romarinho, David e Wellington Paulista.
Lesionado: Quintero
Em transição: Roger Carvalho e Gabriel Dias
Com Covid-19: Paulão
Pendurados: Derley, Yuri César, Juninho, Romarinho e Osvaldo
Palpites: na redação do LANCE!, 40% afirmou que haverá empate. Outros 30% disse que o Fortaleza vencerá. Já 30% disse que o triunfo será do Botafogo.