Botafogo x Fluminense: duelo de artilheiras é um dos atrativos da final do Carioca; veja onde assistir

Crédito: Brenda e Letícia fazem duelo à parte de artilheiras no clássico do Carioca (Arte Lance!

Chegou o dia da grande final do Campeonato Carioca Feminino. Neste sábado, às 15h, Botafogo e Fluminense se enfrentam no Estádio Nilton Santos para decidir, em jogo único, quem ficará com o título da competição. Vale destacar que esta edição é válida tanto pela temporada 2020 quanto pela 2021, já que no ano passado o torneio não foi disputado por conta da paralisação pela pandemia da Covid-19.

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A transmissão do clássico será feita pela BotafogoTV e pela FluTV, através do Youtube. Caso vença, o Alvinegro conquistará seu segundo título na história do Estadual. O primeiro foi em 2014. Já o Tricolor busca levar o primeiro troféu para Laranjeiras. O mais perto que chegou foi justamente em 2019, quando foi vice para o Flamengo.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

ARTILHEIRAS FRENTE A FRENTE

O duelo carioca colocará frente a frente duas das artilheiras desta edição do Campeonato Carioca. Pelo lado do Botafogo, Brendinha, com nove gols, é o grande destaque e esperança das alvinegras. Já no Fluminense, Letícia vem deixando todo mundo para trás e é a líder isolada com 15 gols marcados ao longo do torneio.

- Estou muito feliz por estar sendo artilheira e as minhas companheiras fazem parte disso. Campeonato competitivo, deixamos escapar a Taça Guanabara, tivemos três clássicos e fomos derrotadas, mas isso nos fortaleceu, e conseguimos chegar até a final. Expectativa é a melhor possível, estamos 100% focadas para fazer um grande jogo para que possamos sair com o título, e não faltará entrega do grupo, estamos muito comprometidas e vamos em busca da vitória - disse a artilheira Letícia.BOTAFOGO VISA PRIMEIRO TÍTULO DESDE "RECOMEÇO"

Uma vitória na final pode representar o segundo título carioca na história do Botafogo, a primeira desde 2014. Na época, contudo, o Alvinegro tinha uma parceria com a Marinha - que atualmente está com o Flamengo. Desta vez, a chance é de uma conquista com um DNA de um planejamento 100% baseado pelo clube de General Severiano.

O Botafogo retomou as atividades do futebol feminino profissional em 2019 e vem colhendo frutos de forma rápida. Na temporada passada, o Alvinegro se garantiu na elite do futebol brasileiro, sendo vice-campeão da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

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Para esta final, o Botafogo chega com a marca de ter a melhor defesa do Carioca, com apenas três gols sofridos em nove partidas disputadas. O Alvinegro foi o segundo colocado da Taça Guanabara e goleou o Vasco por 3 a 0 na semifinal.

- Expectativa de um bom jogo, boa performance e título. Nos preparamos desde o início do ano visando o Estadual como laboratório, mas tínhamos o objetivo de chegar à final. Conseguimos, e agora é fazer o possível, lutando muito e com dedicação máxima, para não deixar escapar essa conquista dentro da nossa casa - afirmou Gláucio Carvalho, treinador do Botafogo.

FLUMINENSE COM DESFALQUES

O Fluminense surpreendeu e eliminou o grande favorito, o Flamengo, na semifinal. Entretanto, a ida à decisão acabou colocando o clube em situação complicada. Também neste sábado, o time Sub-18 entrará em campo para o segundo jogo da final do Brasileirão da categoria, em Porto Alegre. Assim, o time da técnica Thaissan Passos terá desfalques das jovens promessas que jogam pelas duas equipes, mas Tarciane fica disponível por estar suspensa no duelo de base.

O Tricolor terminou a competição com cinco vitórias e três derrotas. Os revezes, inclusive, foram nos clássicos contra os rivais do Rio. Por isso, acabou ficando em quarto lugar e encarando o Flamengo, líder, na semifinal, vencendo por 2 a 0 na Gávea. No saldo, foram 48 gols marcados e sete sofridos. As artilheiras foram Letícia, 15 gols, Lene, com nove, e Michelle, com seis.

- Espero um duelo de gigantes como todos que tivemos até agora, sabíamos da dimensão que seria o campeonato carioca, fomos evoluindo durante a competição, nos fortalecendo, merecemos estar nesta final e não escolhemos adversário - analisou a técnica Thaissan Passos.

FORMATO

O Campeonato Carioca 2020/21 foi disputado por América, Angra dos Reis, Boavista/Zico 10, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Pérolas Negras, Portuguesa e Vasco. Nesta temporada, a competição teve apenas uma vitória por WO, do Botafogo contra o America, na primeira rodada. As maiores goleadas foram o 21 a 1 do Fluminense no Angra dos Reis, que também protagonizou um 11 a 0 para o Flamengo e 11 a 1 para o Vasco e Botafogo. Além disso, o Fla bateu o Boavista/Zico 10 por 10 a 0. O Flu também bateu o America por 11 a 0.

Pelo regulamento, o Botafogo ficou com o mando de campo por ter tido a melhor classificação ao final das nove rodadas da primeira fase (segundo lugar). Não há vantagem para nenhuma das equipes e, havendo empate, a decisão vai para os pênaltis.

FICHA TÉCNICABOTAFOGO X FLUMINENSE

Data/Hora: 20/03/2021, às 15hLocal: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Árbitra: Beatriz Oliveira DantasAssistentes: Beatriz Geraldini de Sousa e Jéssica Marciely Laurentino Brasil GuimarãesOnde ver: BotafogoTV e FluTV (Youtube)

Botafogo (Técnico: Gláucio Carvalho)Rubi; Mylena, Amanda, Káren, Chaiane; Pepê, Vivian (Juliana), Gaby Louvain; Brenda, Karol Lins, Kamilla (Kélen).