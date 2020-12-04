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futebol

Botafogo x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes chegam para o clássico, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, vivendo momentos turbulentos; partida será disputada no Estádio Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 17:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Posições opostas, mas resultados recentes semelhantes. Botafogo e Flamengo chegam para o clássico deste sábado, no Estádio Nilton Santos, às 17h, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a pressão de placares negativos recentes.
Confira a tabela do BrasileirãoO Botafogo não vence uma partida desde outubro. O clássico marca a reestreia de Eduardo Barroca - que não comandará a equipe porque está com Covid-19 - como treinador do Alvinegro. O time é o 19º colocado do Brasileirão, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Para a partida, a linha defensiva vem com mexidas forçadas: os titulares Kevin e Kanu estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marcinho e Rafael Forster devem ser os substitutos nas posições.
Com uma vitória, duas derrotas e dois empates nas últimas rodadas do Brasileirão, o Flamengo viu a distância aumentar para o líder São Paulo, que entra na 24ª rodada com cinco pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro.
Após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o time de Rogério Ceni concentra todas as forças no campeonato e, para o clássico deste sábado, tem os desfalques de Gabigol e Thiago Maia.FICHA TÉCNICABotafogo x Flamengo
Data/Horário: 05/12/2020, às 17h​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA - RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Felipe Lucena)​Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Keisuke Honda, Rhuan; Pedro Raul.
Suspensos: Kevin e KanuPendurados: Victor Luis, Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Caio Alexandre e Rafael ForsterLesionados: Gatito Fernández, Lucas Barros e Guilherme Santos
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.
Suspensos: NinguémPendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel Barbosa (dúvida)Lesionados: Thiago Maia (lesionado) e Gabriel Barbosa
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram que o Flamengo será o vencedor do clássico; 30% votaram que a partida terminará empatada e 20% apostam que o Botafogo conquistará os três pontos.

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