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futebol

Botafogo x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Clássico será realizado no Nilton Santos, às 21h35 desta quarta-feira, pela 5ª rodada...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 17:30
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Estádio Nilton Santos voltará a receber o clássico entre Botafogo e Flamengo. Desta vez, o duelo será realizado às 21h35 desta quarta-feira, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O jogo será o último de ambos antes de um decreto no município que proibirá jogos do dia 26 de março a 4 de abril.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Enquanto aguardam um posicionamento oficial da Ferj, Botafogo e Flamengo duelam de olho em vagas nas semifinais do Estadual. O Alvinegro vai para a sua sexta partida com Marcelo Chamusca, cujo time vem de um empate frustrante contra o Vasco (levou gol no fim). Já o Rubro-Negro, vitorioso na rodada passada, seguirá com uma equipe alternativa e treinada por Maurício Souza.
Confira mais informações da partida entre Botafogo x Flamengo:
5ª RODADA DA TAÇA GUANABARA - CARIOCÃO 2021Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).Data e hora: 24 de março de 2021, às 21h35.Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior.Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Silbert Faria Sisquim.
Onde ver: Record (Rio de Janeiro e outras 27 cidades), Cariocão TV, BotafogoTV, FlaTV+ e tempo real do LANCE!.
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson (Kayque) e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.
Pendurados: -Suspensos: -Lesionados: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Guilherme Santos, Pedro Castro e Sousa (Covid-19).
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro.
Pendurados: -Suspensos: -Lesionados: Thiago Maia e Rodrigo Caio
PALPITES: Na redação do LANCE!, 40% acreditam em vitória do Flamengo, enquanto 30%, na do Botafogo. O restante, 30%, em empate.

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