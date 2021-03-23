Botafogo x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Estádio Nilton Santos voltará a receber o clássico entre Botafogo e Flamengo. Desta vez, o duelo será realizado às 21h35 desta quarta-feira, pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O jogo será o último de ambos antes de um decreto no município que proibirá jogos do dia 26 de março a 4 de abril.

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Enquanto aguardam um posicionamento oficial da Ferj, Botafogo e Flamengo duelam de olho em vagas nas semifinais do Estadual. O Alvinegro vai para a sua sexta partida com Marcelo Chamusca, cujo time vem de um empate frustrante contra o Vasco (levou gol no fim). Já o Rubro-Negro, vitorioso na rodada passada, seguirá com uma equipe alternativa e treinada por Maurício Souza.

Confira mais informações da partida entre Botafogo x Flamengo:

5ª RODADA DA TAÇA GUANABARA - CARIOCÃO 2021Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).Data e hora: 24 de março de 2021, às 21h35.Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior.Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Silbert Faria Sisquim.

Onde ver: Record (Rio de Janeiro e outras 27 cidades), Cariocão TV, BotafogoTV, FlaTV+ e tempo real do LANCE!.

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Douglas Borges, Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Paulo Victor; José Welison, Rickson (Kayque) e Matheus Frizzo; Marcinho, Matheus Babi, e Warley.

Pendurados: -Suspensos: -Lesionados: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Guilherme Santos, Pedro Castro e Sousa (Covid-19).

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana Léo Pereira e Renê; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro.

Pendurados: -Suspensos: -Lesionados: Thiago Maia e Rodrigo Caio