Botafogo x Cuiabá: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

É hora de virar a chave. Em momentos distintos na primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, respectivamente, Botafogo e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira para começar a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Nilton Santos, às 21h30.

O Botafogo tem dois desfalques de última hora. Guilherme Santos e Éber Bessa testaram positivo para o novo coronavírus e estão afastados, cumprindo a quarentena. Além disto, Salomon Kalou, com dores musculares, ainda não está 100% fisicamente.

O caso do Cuiabá é ainda pior. A equipe mato-grossense tem sete desfalques certos para a partida por jogadores que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes. Para piorar, quatro jogadores estão no departamento médico e devem ficar fora para o treinador Marcelo Chamusca.FICHA TÉCNICABOTAFOGO x CUIABÁ

Data/Hora: 27/10/2020, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)​Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Caio Alexandre, Rafael Forster, Keisuke Honda; Bruno Nazário, Pedro Raul, Rhuan.

Pendurados: ninguémSuspensos: ninguémFora: Marcinho, Gatito Fernández e Lucas Barros (lesionados); Guilherme Santos e Éber Bessa (Covid-19).

CUIABÁ (Técnico: Marcelo Chamusca)​João Carlos; Hayner, Léo, Anderson Conceição, Lucas Hernández; Matheus Barbosa, Jean Patrick; Yago César, Élvis, Ferrugem (Lucas Ramon); Maxwell.

Pendurados: ninguémSuspensos: ninguémFora: Felipe Ferreira, Jenison, Élton, Everton Sena, Luiz Gustavo, Marcinho e Felipe Marques (jogaram a Copa do Brasil por outras equipes); Rafael Gava, Lenon, Auremir e Romário (lesionados).