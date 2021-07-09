Botafogo x Cruzeiro: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Botafogo e Cruzeiro voltarão a se enfrentar após um ano e meio. As duas equipes, que haviam medido forças pela última vez no final de 2019, duelam neste sábado, às 16h30, em duelo válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.
Dois pontos separaram as equipes na tabela: o Botafogo é o 9º colocado, com 12, enquanto o Cruzeiro, atualmente na 13ª posição, tem 10. As duas equipes não conseguem entrar no G4 da competição mesmo em caso de vitória.
FICHA TÉCNICABotafogo x CruzeiroData/Hora: 10/07, às 16h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e João Fábio Machado Brischiliari (PR)Onde ver: TV Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro, Matheus Frizzo; Diego Gonçalves (Felipe Ferreira), Rafael Navarro, Chay.
Suspensos: -Pendurados: Luís Oyama e GilvanFora: Ronald, Luís Oyama, Gatito Fernández, Diego Cavalieri e Jonathan (lesionados)
CRUZEIRO (Técnico: Mozart)Fábio; Norberto (Cáceres), Ramon (Rhodolfo), Léo Santos, Jean Victor; Lucas Ventura, Giovanni Piccolomo (Adriano), Marcinho; Rafael Sobis (Marcelo Moreno), Bruno José (Felipe Augusto), Airton (Wellington Nem).
Suspenso: RômuloPendurados: -Fora: Eduardo Brock, Henrique, Geovane e Weverton (lesionados)
Palpites: na redação do LANCE!, 30% da redação apostou em uma vitória do Botafogo, 60% acha que a partida terminará empatada e 10% acredita que o Cruzeiro sairá com os três pontos.