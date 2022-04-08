Botafogo x Corinthians tem potencial para ser um dos cinco maiores públicos da história do Nilton Santos

A expectativa é que a torcida do Botafogo abrace a equipe na estreia oficial de Luís Castro e outros reforços que chegaram após a aquisição de John Textor. Os torcedores do Alvinegro esgotaram todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos.
O impacto é tão grande que a partida tem potencial para se tornar um dos cinco maiores públicos do Botafogo na história do Nilton Santos, estádio inaugurado em 2007.
Com todos os setores esgotados, a torcida do Botafogo adquiriu 36 mil ingressos. Este número, sozinho, seria, o sétimo maior público da história do estádio. A questão é que ainda falta as entradas dos torcedores do Corinthians, que devem aparecer em bom público no Rio de Janeiro. A carga total da partida é de 39.999 espectadores.
Vale ressaltar que o número do Glorioso 'abraça' todas as formas de se adquirir um ingresso: camarotes, check-ins feitos por sócios - se um associado garantiu a presença na plataforma mas não aparecer no jogo, este número não contará na hora - e cortesias.
De qualquer forma, os números são animadores e colocam a partida com potencial de ser um dos cinco maiores públicos da história do estádio - posto ocupado atualmente por Botafogo 4 x 0 Ceará, pelo Brasileirão de 2011, que teve 36.995 espectadores.MAIORES PÚBLICOS DO ESTÁDIO NILTON SANTOS1) Fluminense 1 x 2 Botafogo – 40.000 (Brasileirão-2007)2) Botafogo 2 x 1 Portuguesa – 40.000 (Copa do Brasil-2008)3) Botafogo 1 x 0 River Plate – 39.500 (Copa Sul-Americana-2007)4) Botafogo 2 x 1 Palmeiras – 38.717 (Brasileirão-2009)5) Botafogo 4 x 0 Ceará – 36.995 (Brasileirão-2011)6) Botafogo 2 x 0 Nacional (URU) - 36.133 (Libertadores-2017)7) Botafogo 3 x 1 Vasco - 35.321 (Taça Rio-2012)8) Botafogo 2 x 1 Colo Colo - 34.424 (Libertadores-2017)9) Botafogo 2 x 0 Nacional (PAR) - 33.981 (Sul-Americana-2018)10) Botafogo 2 x 2 Guarani – 33.853 (Brasileirão Série B-2021)