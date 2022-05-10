Botafogo x Ceilândia: saiba onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira após ter vencido o Flamengo pelo Brasileirão. A equipe comandada por Luís Castro vira a chave e foca as atenções na Copa do Brasil. O time enfrenta o Ceilândia-DF no Estádio Nilton Santos às 21h30.+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores

Com 3 a 0 no jogo de ida em Brasília, o Glorioso pode até perder por dois gols de diferença que garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere para todo o Brasil. Vale lembrar que mais de 10 mil ingressos foram vendidos para o jogo.FICHA TÉCNICA

Botafogo x Ceilândia

Data-Hora: 12/05/22, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)​Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)​Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!