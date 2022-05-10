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futebol

Botafogo x Ceilândia: saiba onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Botafogo chega ao confronto com larga vantagem construída no jogo de ida e pode perder até por dois gols; partida terá transmissão na televisão...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:48
O Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira após ter vencido o Flamengo pelo Brasileirão. A equipe comandada por Luís Castro vira a chave e foca as atenções na Copa do Brasil. O time enfrenta o Ceilândia-DF no Estádio Nilton Santos às 21h30.+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores
Com 3 a 0 no jogo de ida em Brasília, o Glorioso pode até perder por dois gols de diferença que garante a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.
A partida terá transmissão do SporTV e Premiere para todo o Brasil. Vale lembrar que mais de 10 mil ingressos foram vendidos para o jogo.FICHA TÉCNICA
Botafogo x Ceilândia
Data-Hora: 12/05/22, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)​Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)​Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: BotafogogoleouoCeilândianojogodeida(Foto:VitorSilva/Botafogo

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