Botafogo x Ceilândia, pela Copa do Brasil, tem 15 mil ingressos vendidos

A procura da torcida do Botafogo para o jogo contra o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil, aumentou após a vitória sobre o Flamengo. O clube anunciou que 15 mil ingressos foram vendidos para o jogo desta quinta-feira às 21h30 no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo fecha a renovação de Kanu até 2025

Com a classificação praticamente garantida, o Glorioso pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que a equipe de Luís Castro venceu o jogo de ida por 3 a 0 em Brasília.

Será o primeiro jogo do Botafogo em casa nesta edição da Copa do Brasil. O Alvinegro entrou direto na terceira fase por ter sido campeão da Série B do Brasileirão no ano passado.

Os ingressos continuam à venda. O clube aposta em preços promocionais aos sócios-torcedores para tentar atrair os botafoguenses para o jogo.