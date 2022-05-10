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futebol

Botafogo x Ceilândia, pela Copa do Brasil, tem 15 mil ingressos vendidos

Procura pelo jogo da volta da terceira fase da competição nacional aumentou após vitória sobre o Flamengo, no fim de semana...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 19:40
A procura da torcida do Botafogo para o jogo contra o Ceilândia, pela terceira fase da Copa do Brasil, aumentou após a vitória sobre o Flamengo. O clube anunciou que 15 mil ingressos foram vendidos para o jogo desta quinta-feira às 21h30 no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo fecha a renovação de Kanu até 2025
Com a classificação praticamente garantida, o Glorioso pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que a equipe de Luís Castro venceu o jogo de ida por 3 a 0 em Brasília.
Será o primeiro jogo do Botafogo em casa nesta edição da Copa do Brasil. O Alvinegro entrou direto na terceira fase por ter sido campeão da Série B do Brasileirão no ano passado.
Os ingressos continuam à venda. O clube aposta em preços promocionais aos sócios-torcedores para tentar atrair os botafoguenses para o jogo.
Crédito: TorcidadoBotafogonoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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