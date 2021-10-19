Botafogo x Brusque: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 20h30, Botafogo e Brusque se enfrentam, no Estádio Nilton Santos, pela 31º rodada da Série B. O Alvinegro busca uma vitória e espera um tropeço do Coritiba para assumir a liderança. Já o Brusque, procura um bom resultado para se distanciar da zona de rebaixamento do campeonato.> Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos
O Botafogo busca uma vitória em casa para poder cada vez mais ficar mais próximo do acesso à Série A do Brasileirão. A distância do Alvinegro, vice-líder, para o quinto colocado, o CRB, é de apenas dois pontos. Sendo assim, caso a equipe vença a partida, pode aumentar a vantagem para cinco pontos, já que o CRB já atuou nesta rodada.
O Botafogo é o melhor mandante da Série B e vai contar com a presença do público, no Nilton Santos, para apoiar a equipe em campo na partida. FICHA TÉCNICABotafogo x Brusque
Data e horário: 20/10/2021, às 20h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Vanderson Antonio Zanotti (ES) e Katiuscia M Berger Mendonça (ES)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Jonathan, Carli, Kanu e Jonathan Silva; Barreto, Pedro Castro e Chay; Warley, Marco Antônio e Rafael Navarro
Suspensos: ninguémPendurados: Diego Loureiro, Diego Gonçalves, Romildo, Marco Antônio e BarretoFora: Gatito, Hugo, Rafael e Romildo
BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Claudinho e Airton; Rodolfo Castro, Evandro e Jhon Cley; Thiago Alagoano, Garcez e Edu.
Suspensos: João Carlos e Zé MateusPendurados: Bruno Lopes, Diego Mathias, Rodolfo Potiguar e TotyFora: Ianson, Alex Ruan, Fio, Gabriel Taliari, Juliano, Marcelo, Marlone, Marco Antônio e Felippe Soutto.