Botafogo x Bahia: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Bahia vão ficar em dia com a tabela do Campeonato Brasileiro. As duas entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, para jogar uma partida válida pela 1ª rodada da competição.

À época, o duelo, marcado inicialmente para o dia 9 de agosto, foi adiado porque o Tricolor de Aço estava envolvido nas finais do Campeonato Baiano e, consequentemente, não poderia entrar em campo por duas competições diferentes no mesmo dia.

O Botafogo trabalha para contar com o retorno de Guilherme Santos, fora desde a partida contra o Corinthians, no início do mês, por um problema na coxa. Pelo lado do Bahia, Mano Menezes ainda não sabe se poderá contar com os atacantes Élber e Gilberto, que deixaram o campo com dores na derrota sobre o Athletico Paranaense, no último sábado.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X BAHIA

Data/Hora: 30/09/2020, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Wagner Reway (PB)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)​Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu; Kevin, Honda (Rentería), Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou (Pedro Raul).

Suspensos: -Pendurados: Rafael Forster, Marcelo Benevenuto, Barrandeguy e Matheus BabiLesionados: Lucas Barros, Marcinho

BAHIA (Técnico: Mano Menezes)​Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo; Ramires, Rodriguinho, Marco Antônio (Élber); Saldanha (Gilberto).

Suspensos: -Pendurados: RossiLesionados: João Pedro