Botafogo x Bahia: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Botafogo e Bahia vão ficar em dia com a tabela do Campeonato Brasileiro. As duas entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, para jogar uma partida válida pela 1ª rodada da competição.
À época, o duelo, marcado inicialmente para o dia 9 de agosto, foi adiado porque o Tricolor de Aço estava envolvido nas finais do Campeonato Baiano e, consequentemente, não poderia entrar em campo por duas competições diferentes no mesmo dia.
O Botafogo trabalha para contar com o retorno de Guilherme Santos, fora desde a partida contra o Corinthians, no início do mês, por um problema na coxa. Pelo lado do Bahia, Mano Menezes ainda não sabe se poderá contar com os atacantes Élber e Gilberto, que deixaram o campo com dores na derrota sobre o Athletico Paranaense, no último sábado.FICHA TÉCNICABOTAFOGO X BAHIA
Data/Hora: 30/09/2020, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Wagner Reway (PB)Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Paulo Autuori)Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu; Kevin, Honda (Rentería), Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou (Pedro Raul).
Suspensos: -Pendurados: Rafael Forster, Marcelo Benevenuto, Barrandeguy e Matheus BabiLesionados: Lucas Barros, Marcinho
BAHIA (Técnico: Mano Menezes)Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo; Ramires, Rodriguinho, Marco Antônio (Élber); Saldanha (Gilberto).
Suspensos: -Pendurados: RossiLesionados: João Pedro
Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram que a partida termina empatada. A vitória do Botafogo foi a opção de 30% dos votantes e 20% apostaram que o Bahia será o vencedor.