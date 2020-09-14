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Botafogo volta a apresentar falhas defensivas e termina a rodada na zona de rebaixamento

No primeiro gol do Vasco, Kevin e Benevenuto falharam feio e evidenciaram o desequilíbrio da defesa. Autuori necessita corrigir os erros para avançar na temporada e subir na tabela...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 08:00
Crédito: Honda voltou à equipe titular, mas não teve uma boa atuação e foi substituído ainda no primeiro tempo (Vítor Silva/Botafogo
Neste domingo, o Botafogo perdeu para o Vasco por 3 a 2, no Nilton Santos, voltou a apresentar falhas defensivas e terminou a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter um jogo a menos, a equipe tem que ligar o alerta e o técnico Paulo Autuori necessita encontrar o equilíbrio defensivo durante os 90 minutos.
No primeiro tempo do clássico, o time não teve uma boa atuação e no gol de Ribamar, Kevin e Marcelo Benevenuto falharam feio, de maneira atabalhoada, deixando o atacante livre para marcar. A partir desse lance, a defesa se mostrou insegura e dando espaços para os atacantes do adversário, sobretudo pelo lado direito.
Já na etapa final, com a entrada do marfinense Salomon Kalou, o time cresceu na partida e conseguiu empatar. Todavia, Rafael Forster não acompanhou Cano após cruzamento de Benítez. O argentino cabeou, Cavalieri deu rebote, mas o atacante estufou as redes. Logo em seguida, o lado esquerdo da defesa Alvinegra foi novamente desatenta e deixou Ygor Catatau receber, dominar e chutar no canto para ampliar o placar.Apesar de reagir, descontar com Matheus Babi e quase empatar no fim, o técnico Paulo Autuori necessita corrigir os erros defensivos para avançar na temporada e subir na tabela. Na quinta, o Botafogo volta a enfrentar o Vasco, dessa vez pela Copa do Brasil, uma competição importante para o futuro financeiro e esportivo do clube.
Quem avançar para às oitavas de finais da competição terá uma premiação de R$ 2,6 milhões, verba que seria essencial para o Glorioso se organizar nesta transição para o S/A (clube-empresta). Para o jogo de quinta, o treinador pode ter o retorno de Luís Henrique e Gatito Fernandéz, que desfalcaram a equipe nos últimos dois jogos por lesão.
Por outro lado, as entradas dos estrangeiros Kalou e Rentería trouxeram opções interessantes para o futuro. O marfinense mostrou qualidade e dedicação ao voltar da formatura, ser relacionado e jogar. Já o colombiano melhorou a saída de bola da equipe e mostrou que será muito útil ao esquema de Autuori.

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