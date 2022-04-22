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Botafogo vende mais de 10 mil ingressos para partida contra o Juventude, pelo Brasileirão

Quantidade é alcançada apenas com sócios-torcedores do Botafogo; jogo será no Nilton Santos, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:12
O Botafogo vive a expectativa de mais um jogo com o Estádio Nilton Santos cheio. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a venda de mais de 10 mil ingressos para a partida contra o Juventude, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de maio. O setor leste inferior já está esgotado.+ Presidente Jair Bolsonaro vai ao Mané Garrincha e assiste goleada do Botafogo na Copa do Brasil
Após a goleada por 3 a 0 sobre o Ceilândia, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, a torcida botafoguense está empolgada pela atuação da equipe, que jogou com autoridade e começa a embalar com o trabalho do técnico Luís Castro.
A venda para o público geral começara na próxima segunda-feira (25) nos pontos físicos e também pelo site.Botafogo x JuventudeData e hora: 01/05 (Domingo), às 11hEstádio Nilton Santos
Carga disponibilizada: 42.000 ingressosAbertura dos portões: 8h
SETORES DISPONÍVEIS:Leste Inferior, Leste Superior, Oeste Inferior, Tribuna de Honra e Camarotes (Botafogo) / Sul (Juventude)(Os setores Norte, Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)
VALORES DOS INGRESSOS:SETOR LESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE) - ESGOTADOInteira – R$60Meia – R$30
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR LESTE SUPERIOR (ACESSO PELO SETOR LESTE)Inteira – R$40Meia – R$20
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR OESTE INFERIOR (ACESSO PELO SETOR OESTE)Inteira – R$100Meia – R$50
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$15Plano Preto – R$35Plano Branco – R$50Plano BNC (Legado) – R$50Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
SETOR OESTE SUPERIOR A e B - INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO SETOR OESTE)Inteira - R$60Meia - R$30
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30Plano BNC (Legado) – R$30Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
ATENÇÃO: Os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B possuem divisões no acesso e não se comunicam.
SETOR NORTE – INICIALMENTE BLOQUEADO (ACESSO PELO NORTE)Inteira – R$40Meia – R$20
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20Plano BNC (Legado) – R$20Estacionamento Sócio-torcedor – R$20 (Venda somente na hora)
TRIBUNA DE HONRAInteira – R$320Meia – R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada.
Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso. (Exceto bebidas alcoólicas)
CAMAROTESPara adquirir um camarote com 16 ou 20 lugares por temporada ou por jogo avulso, entre em contato conosco pelo e-mail: [email protected]
SETOR SUL – VISITANTE (ACESSO PELO SETOR SUL)Inteira – R$40Meia – R$20
PONTOS DE VENDA FÍSICAEstádio Nilton Santos (Bilheteria Norte)- Segunda-feira (25/04): 10h às 17h- Terça-feira (26/04): 10h às 17h- Quarta-feira (27/04): 10h às 17h- Quinta-feira (28/04): 10h às 17h- Sexta-feira (29/04): 10h às 17h- Sábado (30/04): 10h às 17h
Estádio Nilton Santos (Bilheterias Leste, Oeste e Sul)– Domingo (01/05): 10h às 11h45
General Severiano- Segunda-feira (25/04): 10h às 17h- Terça-feira (26/04): 10h às 17h- Quarta-feira (27/04): 10h às 17h- Quinta-feira (28/04): 10h às 17h- Sexta-feira (29/04): 10h às 17h- Sábado (30/04): 10h às 17h
Loja Cariocas FC(Via Park Shopping - Barra da Tijuca)- Segunda-feira (25/04): 12h às 19h- Terça-feira (26/04): 12h às 19h- Quarta-feira (27/04): 12h às 19h- Quinta-feira (28/04): 12h às 19h- Sexta-feira (29/04): 12h às 19h- Sábado (30/04): 12h às 19h
Loja Cariocas FC(Carioca Shopping - Vila da Penha)- Segunda-feira (25/04): 12h às 19h- Terça-feira (26/04): 12h às 19h- Quarta-feira (27/04): 12h às 19h- Quinta-feira (28/04): 12h às 19h- Sexta-feira (29/04): 12h às 19h- Sábado (30/04): 12h às 19h
Loja Torcedor Carioca(Rio Office & Mall - Jacarepaguá)- Segunda-feira (25/04): 12h às 19h- Terça-feira (26/04): 12h às 19h- Quarta-feira (27/04): 12h às 19h- Quinta-feira (28/04): 12h às 19h- Sexta-feira (29/04): 12h às 19h- Sábado (30/04): 12h às 19h
COMPROVAÇÃO VACINALA comprovação da vacinação é obrigatória se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação do Passaporte da Vacina do Rio de Janeiro (carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS), juntamente com um documento oficial com foto.
50 anos ou mais: Exigida a Dose de reforço18 a 49 anos: Exigida a Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso tenha 4 meses ou mais da segunda dose)
Importante: O torcedor que não que estiver em dia com o cronograma vacinal do Rio de Janeiro estará automaticamente INABILITADO a acessar o jogo.
GRATUIDADEHá gratuidade para crianças (menores de 12 anos), idosos (acima de 60) e Portadores de Necessidades Especiais. Para acesso ao Estádio, será necessária a apresentação dos documentos comprobatórios.
Os beneficiários de gratuidade por lei, que estejam de acordo com os requisitos, poderão realizar o resgate da entrada, nos dias de funcionamento nos pontos de venda físicos, a partir das 10h até o horário de encerramento. Lembrando que os acessos são limitados e há a possibilidade de esgotamento.
ESTACIONAMENTOO estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas, abrirá às 7h e com o preço de R$40,00. O valor para sócios é de R$20. O pagamento será feito na hora e em dinheiro. O fechamento se dará uma hora após o término da partida.
TORCIDA VISITANTEInformações serão divulgadas em breve.
Crédito: AexpectativaédequeosbotafoguenseslotemoNiltonSantosmaisumavez(Foto:VítorSilva/Botafogo

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