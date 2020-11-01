Botafogo vence o Vasco e se isola na liderança de grupo do BR Feminino

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Deu Glorioso no primeiro clássico carioca na segunda divisão do futebol feminino. Neste domingo, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão Série A-2, no CEFAT, em Niterói. Bruna e Vivian marcaram os gols da equipe comandada por Gláucio Carvalho.

O Botafogo se isolou na liderança do Grupo E com o resultado positivo. Agora, o Alvinegro tem 7 pontos. O Vasco fica estacionado nos 4 pontos e, antes vice-líder, pode cair até para quarto dependendo dos outros resultados da chave. Vale ressaltar que os dois primeiros - mais os quatro melhores terceiros colocados nos seis grupos - se classificam à segunda fase.

As 'Gloriosas' dominaram o meio-campo desde os primeiros instantes do jogo. Com fisicalidade e jogo apoiado, o Botafogo criava as melhores chances. A pressão foi efetiva aos 33 minutos, quando Vivian finalizou de fora da área, obrigou a goleira Yasmin a fazer uma boa defesa, mas não o suficiente para evitar o chute de Bruna no rebote, balançando as redes.

O segundo tempo teve a mesma intensidade. Não demorou para o Botafogo ampliar a vantagem: logo aos três minutos, Vivian cobrou uma falta do lado do campo direto para o gol e surpreendeu Yasmin. Logo depois, o Alvinegro ainda teve Bruna, autora do primeiro tento, expulsa. Mesmo com uma a menos, o Glorioso não deu chances para o Vasco e confirmou uma vitória de autoridade.