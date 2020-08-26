Botafogo vence o Paraná e avança na Copa do Brasil

Foi na base do suor, mas o Botafogo está garantido na quarta fase da Copa do Brasil. A equipe comandada por Paulo Autuori venceu o Paraná por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Durval Britto, a Vila Capanema, e conquistou a classificação. Marcelo Benenveuto e Danilo Barcelos fizeram os gols do Glorioso e Thales balançou as redes para o Tricolor.
Por ter ganho o primeiro jogo por 1 a 0, ainda em março, no Nilton Santos, o placar agregado classificou o Botafogo à quarta fase e gerou R$ 2 milhões aos cofres alvinegros. O adversário da próxima fase na Copa do Brasil será decidido por sorteio.
O Paraná retorna aos gramados no próximo sábado. Líder invicto da Série B, o Tricolor da Vila viaja para enfrentar o Vitória no Barradão, às 19h, pela sexta rodada da competição.
O próximo compromisso do Botafogo também será no sábado. A equipe comandada por Paulo Autuori encara o Internacional, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pela Série A do Brasileirão.
JOGO LENTOA partida começou estudada. Aos poucos, o Paraná, com a necessidade de vencer para forçar, ao menos, pênaltis, se jogou ao ataque. O time de Allan Aal ocupou o campo ofensivo, mas pouco fazia de efetivo para ameaçar o gol de Gatito Fernández. Os visitantes tinham dificuldade para sair da pressão paranista e forçavam bolas ao ataque. O duelo era de poucas chances.
PARANÁ TOMA A INICIATIVAAos poucos, o Paraná saiu cada vez mais para o campo de ataque. O Tricolor teve dificuldade de criar chances a partir da bola no chão, mas assustou a partir de falhas do Botafogo: a primeira na sobra de um escanteio, quando Andrey teve espaço para percorrer o campo inteiro e chutou para fora; no fim do primeiro tempo, Kanu se enrolou com a bola na entrada da área, mas Renan Bressan, de frente para o gol, chutou para fora.
EMOÇÃO MARCA O INÍCIO DO SEGUNDO TEMPOO duelo mudou de figura logo no início da etapa complementar. O Botafogo foi mais ativo no ataque e acabou seno recompensado. Aos quatro minutos, Bruno Nazário cobrou escanteio e Marcelo Benevenuto, sozinho dentro da área, subiu para marcar o primeiro gol na temporada e abrir o placar.
Se o primeiro tempo foi devagar, o segundo fez questão de colocar emoção no duelo. Poucos minutos depois, o Paraná empatou o marcador. Após confusão dentro da área, Thales aproveitou a sobra na defesa para marcar. Em onze minutos, dois gols.
GOLPE FATAL!Com a necessidade de fazer um gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis, o Paraná se lançou ao ataque. Os mandantes jogaram inúmeras bolas em direção à área, mas o Botafogo se segurou. A equipe de Paulo Autuori, inclusive, teve oportunidades de contra-atacar e matar a partida, mas ficou devendo no passe no campo ofensivo.
A chance final veio justamente nessa situação de transição. Em um contra-ataque, Matheus Babi foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Danilo Barcelos marcou e não restou dúvidas: estava carimbada a classificação do Botafogo à quarta fase da Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICAPARANÁ 1 X 2 BOTAFOGO
Data-Hora: 26 de agosto de 2020, às 19hEstádio: Durival Britto, em Curitiba (PR)Árbitro: Vinícius Furlan (SP)Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Gramado: RuimCartões amarelos: Higor Meritão e Juninho (PAR); Kanu, Pedro Raul e Gatito Fernández (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Marcelo Benevenuto (4'/2ºT), Thales (10'/2ºT) e Danilo Barcelos (51'/2ºT)
PARANÁ: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício, Juninho; Jhony Douglas (Michel), Higor Mentão; Gabriel Pires (Marcelo), Renan Bressan, Andrey; Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Kevin, Marcelo Bevenuto, Kanu, Rafael Forster, Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Bruno Nazário (Matheus Babi), Keisuke Honda (Luiz Otávio), Caio Alexandre, Luís Henrique (Rhuan); Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.