futebol

Botafogo vence o Floresta e vai à semifinal da Copa do Brasil sub-20

Na próxima fase, o Botafogo enfrenta o Avaí, que passou pelo Palmeiras. As datas e os horários ainda serão confirmados...
LanceNet

23 mai 2021 às 14:29

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 14:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na manhã deste domingo, o Botafogo venceu o Floresta por 3 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Com o resultado - que no agregado ficou 5 a 1 - o clube de General Severiano se classificou para a fase semifinal da competição. Matheus Nascimento, Kauê e Juninho marcaram os gols da vitória.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo O Botafogo abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro pela esquerda, Matheus Nascimento se esticou e enfiou a bola para o fundo das redes. Na segunda etapa, aos 16 minutos, Ênio recebeu bom passe de Matheus Nascimento e conseguiu a finalização, mas a defesa do Floresta conseguiu tirar a bola em cima da linha. No entanto, o próprio Ênio ficou com a sobra e cruzou para Kauê ampliar a vantagem.
O terceiro gol saiu aos 30 minutos da etapa final. O Botafogo adiantou as linhas, marcou o Floresta sob pressão e conseguiu a roubada de bola no campo de ataque. Assim, o capitão Juninho recebeu da intermediária e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro da equipe cearense.
Na fase semifinal, o Botafogo enfrenta o Avaí, que passou pelo Palmeiras. As datas e os horários ainda serão confirmados. Enquanto aguarda a definição, o Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira, às 10h, no CEFAT, para enfrentar a Portuguesa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca sub-20.

