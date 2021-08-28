futebol

Botafogo vence o Coritiba no Couto e dorme no G4 da Série B

Com grande primeiro tempo, Alvinegro impõe primeira derrota do Coxa em casa neste Brasileirão e depende de uma derrota do Náutico para ficar no bolo de cima...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 23:26

Crédito: Reprodução/Twitter do Coritiba
Uma vitória de imposição por parte do Botafogo. Nesta sexta-feira, o Alvinegro derrotou o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. Rafael Navarro marcou o gol do Glorioso, que vai dormir no G4.
Com o resultado, a equipe comandada por Enderson Moreira chegou a 35 pontos e subiu para a 4ª colocação. Para continuar no G4, o Botafogo precisa que o Náutico não vença o Vitória. O Coritiba continua com 39 pontos e é o líder da competição.
O próximo compromisso do Coritiba será um confronto regional. Na próxima quarta-feira, o Coxa enfrenta o Londrina às 21h30, no Estádio do Café. O Botafogo entra em campo no sábado seguinte para medir forças com o Remo, às 16h30, no Baenão.
BOTAFOGO COM ESPAÇO!A partida começou equilibrada. Tanto Coritiba quanto Botafogo não se colocaram com ataques muito arriscados e esta foi uma tônica do jogo por praticamente todo o início do primeiro tempo.
Aos poucos, o Botafogo foi ganhando espaço. Muito disto começava com o trabalho dos jogadores pelo lado do campo, que confundiam a marcação do Coritiba e faziam Chay e Rafael Navarro ficarem livres pelo centro. A dupla, inclusive, obrigou o goleiro Wilson a fazer boas defesas.
NA FRENTE!​Esse ganho de campo do Botafogo, pouco tempo, virou bola na rede. Após um erro de Guilherme Biro, Chay dominou com muita liberdade na região do meio-campo e cruzou na medida para Rafael Navarro, que superou Henrique no alto e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Alvinegro em vantagem na etapa inicial.
PRESSÃO!O Coritiba não fez nenhuma alteração no intervalo, mas voltou com uma postura bem diferente para o segundo tempo. O Coxa pressionou o Botafogo no começo da etapa complementar principalmente com ataques do lado direito, explorando Jonathan Silva, e os cruzamentos na área.
A intensidade foi tão alta que o lateral do Botafogo, que já havia sido atendido por dores no primeiro tempo, não aguentou e teve que ser substituído. A defesa do Alvinegro conseguiu segurar este ímpeto de impacto do Coxa nos minutos iniciais do segundo tempo.
NA IMPOSIÇÃO!No fim do jogo, o Coritiba colocou uma pressão natural em busca de um possível empate, mas parou na defesa do Botafogo. No fim, o Alvinegro conquistou um resultado de imposição e impôs a primeira derrota do Coxa fora de casa nesta Série B. Resultado grande.
FICHA TÉCNICACoritiba x Botafogo
Data-Hora: 27/08/2021, às 21:30Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)Gramado: Bom​Cartões amarelos: Henrique, Val, Waguininho e Guilherme Biro (CTB); Warley e Rafael Navarro (BOT)​Cartões vermelhos:
Gols: Rafael Navarro (0-1, 37'/1ºT)
CORITIBA: Wilson; Natanael (Igor 24'/2ºT), Henrique, Luciano Castan, Guilherme Biro (Romário 37'/2ºT); Valdemir (Guilherme Azevedo 37'/2ºT), Willian Farias; Waguininho, Robinho (Rafinha 24'/2ºT), Igor Paixão; Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva (Luís Oyama 14'/2ºT); Pedro Castro, Barreto; Warley, Chay (Ênio 37'/2ºT), Marco Antônio (Ricardinho 37'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 37'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

