Botafogo vence o Coritiba no Couto e dorme no G4 da Série B

Uma vitória de imposição por parte do Botafogo. Nesta sexta-feira, o Alvinegro derrotou o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão. Rafael Navarro marcou o gol do Glorioso, que vai dormir no G4.
Com o resultado, a equipe comandada por Enderson Moreira chegou a 35 pontos e subiu para a 4ª colocação. Para continuar no G4, o Botafogo precisa que o Náutico não vença o Vitória. O Coritiba continua com 39 pontos e é o líder da competição.
O próximo compromisso do Coritiba será um confronto regional. Na próxima quarta-feira, o Coxa enfrenta o Londrina às 21h30, no Estádio do Café. O Botafogo entra em campo no sábado seguinte para medir forças com o Remo, às 16h30, no Baenão.
BOTAFOGO COM ESPAÇO!A partida começou equilibrada. Tanto Coritiba quanto Botafogo não se colocaram com ataques muito arriscados e esta foi uma tônica do jogo por praticamente todo o início do primeiro tempo.
Aos poucos, o Botafogo foi ganhando espaço. Muito disto começava com o trabalho dos jogadores pelo lado do campo, que confundiam a marcação do Coritiba e faziam Chay e Rafael Navarro ficarem livres pelo centro. A dupla, inclusive, obrigou o goleiro Wilson a fazer boas defesas.
NA FRENTE!Esse ganho de campo do Botafogo, pouco tempo, virou bola na rede. Após um erro de Guilherme Biro, Chay dominou com muita liberdade na região do meio-campo e cruzou na medida para Rafael Navarro, que superou Henrique no alto e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Alvinegro em vantagem na etapa inicial.
PRESSÃO!O Coritiba não fez nenhuma alteração no intervalo, mas voltou com uma postura bem diferente para o segundo tempo. O Coxa pressionou o Botafogo no começo da etapa complementar principalmente com ataques do lado direito, explorando Jonathan Silva, e os cruzamentos na área.
A intensidade foi tão alta que o lateral do Botafogo, que já havia sido atendido por dores no primeiro tempo, não aguentou e teve que ser substituído. A defesa do Alvinegro conseguiu segurar este ímpeto de impacto do Coxa nos minutos iniciais do segundo tempo.
NA IMPOSIÇÃO!No fim do jogo, o Coritiba colocou uma pressão natural em busca de um possível empate, mas parou na defesa do Botafogo. No fim, o Alvinegro conquistou um resultado de imposição e impôs a primeira derrota do Coxa fora de casa nesta Série B. Resultado grande.
FICHA TÉCNICACoritiba x Botafogo
Data-Hora: 27/08/2021, às 21:30Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)Gramado: BomCartões amarelos: Henrique, Val, Waguininho e Guilherme Biro (CTB); Warley e Rafael Navarro (BOT)Cartões vermelhos:
Gols: Rafael Navarro (0-1, 37'/1ºT)
CORITIBA: Wilson; Natanael (Igor 24'/2ºT), Henrique, Luciano Castan, Guilherme Biro (Romário 37'/2ºT); Valdemir (Guilherme Azevedo 37'/2ºT), Willian Farias; Waguininho, Robinho (Rafinha 24'/2ºT), Igor Paixão; Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.
BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu, Jonathan Silva (Luís Oyama 14'/2ºT); Pedro Castro, Barreto; Warley, Chay (Ênio 37'/2ºT), Marco Antônio (Ricardinho 37'/2ºT); Rafael Navarro (Rafael Moura 37'/2ºT). Técnico: Enderson Moreira.