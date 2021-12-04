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Botafogo vence Fluminense e leva vantagem para a partida de volta da final do Carioca Sub-15

Com gols de Fabiano e Foguete, o Alvinegro bateu o Flu por 2 a 0 no Nilton Santos, pelo confronto de ida da final do estadual da categoria
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 17:16

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 17:16

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 0 no Nilton Santos pela partida de ida da final do Carioca Sub-15. Com o resultado, o Alvinegro leva uma boa vantagem para o jogo da volta no próximo sábado, dia 11, em Laranjeiras. Os gols da vitória foram marcados por Fabiano e Foguete.> Bicampeão da Libertadores, volante Felipe Melo não acerta renovação e deixa o Palmeiras
Na primeira etapa, o Fluminense estava melhor em campo e criava as melhores oportunidades. Porém, aos 37 minutos, o Botafogo abriu o placar com uma jogada ensaiada. Em cobrança de falta na entrada da área, Luís Octávio tocou para Fabiano, dentro da área, que bateu forte para o gol.
Já no segundo tempo, com o placar a favor, o Botafogo dominou e ampliou a vantagem no placar logo no início. Aos sete minutos, Luís Octávio levantou a bola na área, a defesa afastou e sobrou para Paladini, que cruzou na medida para Foguete, livre de marcação, marcar o segundo do jogo.
O duelo de volta acontece no próximo sábado, dia 11, às 10h, no Estádio das Laranjeiras. O Botafogo joga por um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para ser Campeão Carioca Sub-15.
Crédito: Foguete,autordosegundogoldoBotafogo(Foto:ThiagoRibeiro

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