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Botafogo vence Ceará e sai na frente nas quartas do Brasileirão Feminino

No Nilton Santos, Alvinegro tem primeiro tempo ruim, mas se supera na etapa complementar e conquista vantagem por vaga na elite do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 18:29

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:29

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Foi na base do sufoco e da superação, mas o Botafogo saiu na frente em busca do sonho da primeira divisão. Neste domingo, o Alvinegro superou o Ceará por 2 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos e saiu na frente no confronto das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2. Jade abriu o placar para o Vozão; Vivian e Julian balançaram as redes para o Glorioso.
O jogo da volta será disputado no próximo domingo, às 16h, em Fortaleza. Pelo resultado na primeira partida, o Botafogo terá a vantagem do empate para conquistar a classificação. Como as quatro equipes semifinalistas garantem vaga na primeira divisão do Brasileirão no ano que vem, o Alvinegro também luta pela vaga na elite nacional.
O Ceará dominou as ações da partida no primeiro tempo. Com um estilo de jogo baseado na pressão no campo ofensivo, as visitantes não deixaram o Botafogo trocar três passes consecutivos. Foi questão de tempo para Jade abrir o placar ao Vozão.
A etapa complementar, contudo, mudou o panorama da partida. Aos poucos, o Botafogo conseguiu sair da pressão exercida pelo Ceará. A bola longa e pelo alto foram, principalmente, os meios procurados pelo Glorioso para buscar esse tipo de sucesso. E foi justamente pelo alto que o jogo foi empatado: em escanteio batido por Chaiane, Vivian subiu sozinha para testar no fundo das redes.
O gol manteve o Botafogo no campo de ataque. Já na reta final do duelo, Karol Lins encontrou Juliana sozinha no mano a mano. A atacante, que havia entrado no decorrer do próprio segundo tempo, deslocou a goleira e deu números finais ao jogo.

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