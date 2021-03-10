Botafogo vence Castelo-TO por 10 a 0 na estreia da Copa do Brasil sub-20

Crédito: Fabio de Paula/BFR

O Botafogo goleou o Castelo, de Tocantins, por 10 a 0, no estádio Nilton Santos, na estreia da Copa do Brasil sub-20, nesta quarta-feira. Com o resultado, o Glorioso avança às oitavas de final da competição e enfrentará o Nacional-AM ou o São José-RS. A partir da próxima fase, os jogos serão disputados no formato de ida e volta.

+ Botafogo informa que Nazário não é mais jogador do clube; veja os detalhesOs gols da partida foram marcados por Kauê (2), Juninho (2), Marquinhos (2), Gabriel Conceição, Vitinho, Ryan e Jhonnata. Curiosamente, os primeiro tempo terminou em 2 a 0 apenas. Assim, a goleada foi construída na etapa final.