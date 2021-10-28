Botafogo vence Cabofriense nos pênaltis e garante vaga na semifinal da Copa Rio Sub-20/OPG

O Botafogo venceu a Cabofriense e se classificou para as semifinais da Copa Rio Sub-20/OPG. O Alvinegro ganhou por 1 a 0 no tempo regulamentar e levou a decisão para as penalidades. O goleiro Igo Gabriel defendeu duas cobranças e o Glorioso saiu vitorioso por 4 a 1.
A partida de ida do confronto resultou em 2 a 1 a favor do Tricolor Praiano. Sendo assim, o Botafogo fez 1 a 0 com gol de Christian e decidiu a classificação nos pênaltis. Após a partida, o goleiro Igo Gabriel, que foi o herói da classificação da equipe, comentou sobre o resultado e pediu foco para o próximo desafio.
- O Botafogo quando entra numa competição, entra pra ganhar. Estou muito feliz em ter ajudado a equipe com dois pênaltis defendidos. Jogamos bem e vamos focar no próximo jogo da OPG - exaltou o goleiro.

Pela semifinal da Copa Rio Sub-20/OPG, o Botafogo vai enfrentar o Serra Macaense, que eliminou o Fluminense nos pênaltis. O outro confronto da semifinal será entre Vasco e Barra da Tijuca. As datas das partidas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro.