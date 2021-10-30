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futebol

Botafogo vence Bangu e segue invicto no Campeonato Carioca Feminino

Alvinegro avançou para a vice-liderança da competição mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que enfrenta o Vasco no domingo
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Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 18:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 18:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, neste sábado, no Caio Martins, pela sétima rodada do Campeonato Carioca Feminino. Com a vitória, o Alvinegro avançou para a vice-liderança da tabela, mas ainda pode ser ultrapassado ao final da rodada. Os gols da equipe foram marcados por Juliana e Karol Lins.A partida foi dominada pelo Botafogo. A equipe abriu o placar logo no início, aos nove minutos de jogo, com Juliana. As Gloriosas continuaram pressionando e fecharam o placar no final, aos 42 minutos do segundo tempo, com Karol Lins.
> Quem entra no lugar de Chay? Botafogo tem diferentes opções para substituir o meia
A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, dia 03, em um clássico contra o Flamengo, pela oitava rodada do campeonato. Ambas os times estão disputando no topo da tabela.

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