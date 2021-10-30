Botafogo vence Bangu e segue invicto no Campeonato Carioca Feminino

O Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, neste sábado, no Caio Martins, pela sétima rodada do Campeonato Carioca Feminino. Com a vitória, o Alvinegro avançou para a vice-liderança da tabela, mas ainda pode ser ultrapassado ao final da rodada. Os gols da equipe foram marcados por Juliana e Karol Lins.A partida foi dominada pelo Botafogo. A equipe abriu o placar logo no início, aos nove minutos de jogo, com Juliana. As Gloriosas continuaram pressionando e fecharam o placar no final, aos 42 minutos do segundo tempo, com Karol Lins.