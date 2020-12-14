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Botafogo vence Bahia e depende apenas de si para garantir a classificação no Brasileirão sub-20

Com time alternativo, Alvinegros segura a pressão do Tricolor no fim do segundo tempo, conquista resultado positivo e entra na zona de classificação à segunda fase...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:40
Crédito: JB Produções Esportivas
O Botafogo deu um importante passo rumo à segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta segunda-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende derrotou o Bahia por 2 a 1 no CEFAT, em Niterói, e subiu para o G8 da competição. Juninho e Vitinho fizeram os gols do Alvinegro e Gregory diminuiu para o Tricolor de Aço.
Com o resultado, o Glorioso chegou a 30 pontos e subiu para a 7ª posição. Os oito primeiros se garantem nas oitavas de final da competição. Na última rodada da primeira fase, o Alvinegro vai enfrentar o Palmeiras, que também disputa a classificação, na Academia de Futebol 2. O duelo será no próximo domingo, às 16h.
A partida desta segunda-feira foi um dia depois da final do Campeonato Carioca da categoria, perdida para o Vasco. O Alvinegro entrou com um time totalmente reserva em relação ao que enfrentou o Cruz-Maltino e abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti, batido por Juninho.
O Botafogo dobrou a vantagem logo no começo do segundo tempo com Vitinho em jogada trabalhada com Gabriel. O Bahia empatou pouco tempo depois graças a um gol de Gregory. No fim da partida, o Tricolor colocou uma pressão no campo de ataque e chegou a acertar o travessão, mas o Glorioso conseguiu se segurar.

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