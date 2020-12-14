Botafogo vence Bahia e depende apenas de si para garantir a classificação no Brasileirão sub-20

Crédito: JB Produções Esportivas

O Botafogo deu um importante passo rumo à segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta segunda-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende derrotou o Bahia por 2 a 1 no CEFAT, em Niterói, e subiu para o G8 da competição. Juninho e Vitinho fizeram os gols do Alvinegro e Gregory diminuiu para o Tricolor de Aço.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 30 pontos e subiu para a 7ª posição. Os oito primeiros se garantem nas oitavas de final da competição. Na última rodada da primeira fase, o Alvinegro vai enfrentar o Palmeiras, que também disputa a classificação, na Academia de Futebol 2. O duelo será no próximo domingo, às 16h.

A partida desta segunda-feira foi um dia depois da final do Campeonato Carioca da categoria, perdida para o Vasco. O Alvinegro entrou com um time totalmente reserva em relação ao que enfrentou o Cruz-Maltino e abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti, batido por Juninho.