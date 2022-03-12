Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo vence a primeira e tenta engatar recuperação no Brasileiro de Basquete

Após três derrotas, Botafogo vence Memorial Santos e ainda sonha com o mata-mata...
Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:10

O Botafogo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro de Basquete. Após três derrotas consecutivas, o Alvinegro se recuperou e superou o Memorial Santos por 75 a 64 nesta sexta-feira no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton
Apesar do começo negativo, o Glorioso ainda sonha com uma vaga no mata-mata do Brasileirão. Faltam oito jogos para acabar a fase regular da Conferência Amaury Passos. Atualmente, o Botafogo é o sexto colocado com cinco pontos - as quatro primeiras se classificam para o mata-mata.
Em quadra, o destaque foi Luiz Felipe, cria da base do Glorioso. O jovem contribuiu com 21 pontos e 16 rebotes. Wilsinho, reforço que chegou durante o campeonato, marcou 16 pontos.
O Botafogo volta às quadras já neste sábado para enfrentar o Osasco às 15h, também no Linneu de Moura.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados