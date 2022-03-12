Botafogo vence a primeira e tenta engatar recuperação no Brasileiro de Basquete

O Botafogo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro de Basquete. Após três derrotas consecutivas, o Alvinegro se recuperou e superou o Memorial Santos por 75 a 64 nesta sexta-feira no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Apesar do começo negativo, o Glorioso ainda sonha com uma vaga no mata-mata do Brasileirão. Faltam oito jogos para acabar a fase regular da Conferência Amaury Passos. Atualmente, o Botafogo é o sexto colocado com cinco pontos - as quatro primeiras se classificam para o mata-mata.
Em quadra, o destaque foi Luiz Felipe, cria da base do Glorioso. O jovem contribuiu com 21 pontos e 16 rebotes. Wilsinho, reforço que chegou durante o campeonato, marcou 16 pontos.
O Botafogo volta às quadras já neste sábado para enfrentar o Osasco às 15h, também no Linneu de Moura.