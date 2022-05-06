Botafogo vence a primeira e se recupera no Brasileiro Feminino sub-20

O Botafogo se recuperou no Campeonato Brasileiro sub-20. Após ter sido derrotado pelo Santos na estreia, o Glorioso goleou o Ceará por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba. Isa Rangel e Vânia fizeram os gols.+ Textor provoca Flamengo e reclama de árbitro em empate do Botafogo no sub-20
Com o resultado, o Alvinegro chegou a 3 pontos e terminou o jogo na liderança do Grupo F. A equipe, contudo, ainda pode ser ultrapassada pelo Santos, que joga contra o Esmac na rodada.
O líder de cada um dos seis grupos e os dois melhores segundos colocados se classificam à segunda fase. Com quatro equipes em cada chave, a primeira fase é realizada em sistema de pontos corridos e jogos de turno e returno.
A equipe volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Esmac às 8h30, também no Estádio Gabriel Marques Pereira.