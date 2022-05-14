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Botafogo vai procurar novo CT em 2023 e manterá 'camisa própria' até final do Brasileirão-22

André Mazzuco elogiou Lonier, mas diz que equipe precisa de um local pronto para o uso...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:39
O Botafogo deverá procurar um novo local para treinamentos em 2023. É o que apontou André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Glorioso, que ao podcast 'GE Botafogo' elogiou o Espaço Lonier, na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), mas reiterou que o clube precisa de um lugar já pronto para atender suas expectativas.- O Lonier é um espaço maravilhoso, para mim seria o espaço para o CT do futuro do Botafogo, mas temos questões particulares. É ficar um ano, um ano e meio para construir algo. Estamos buscando alternativas, principalmente pensando na próxima temporada.Hoje o Lonier tem nos atendido e entendemos que nos atenderia OK até o fim da temporada, mas para o ano que vem vamos precisar de um espaço pronto. Estamos nos movimentando para isso.
Também para o ano que vem é que os botafoguenses podem esperar pelo uniforme fornecido por alguma marca. Segundo Mazzuco, o clube continuará usando as peças provisórias, de 'marca próprio, até o final do Brasileirão.
- Não é possível (estrear uniforme de novo fornecedor no meio do ano) porque a produção de uma marca demora de cinco a seis meses. Acho que 2023, sim. Em 2022, a gente vai continuar (com uniforme de produção própria. O que eu estou pedindo e que eu quero demais é que tenha camisa para vender para o torcedor.
O Botafogo está com as 'camisas limpas' desde o fim do contrato com a Kappa, última fornecedora, no ano passado.TABELA+ Confira os jogos do Fogão no Brasileirão-22, a classificação e simule resultados
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Crédito: ElencoprofissionaldoGloriosodurantetrabalhosnoEspaçoLonier,nesteano(Foto:VítorSilva/Botafogo

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