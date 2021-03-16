Botafogo vai extrapolar teto salarial para contratar meia e atacante, afirma presidente

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Depois de dez contratações, o Botafogo ainda não se dá como satisfeito no mercado. O clube de General Severiano ainda prevê, no mínimo, mais três reforços: um lateral-esquerdo, um meio-campista e um atacante. Tudo, claro, visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

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O investimento, contudo, promete ser diferente daquilo que o Alvinegro vem apostando no mercado desde então. Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, teve liberação para extrapolar o limite de teto salarial estipulado pelo clube para contratar um meio-campista avançado - o famoso "camisa 10" - e um atacante.

- A gente ainda está almejando contratar duas ou três posições com jogadores mais cascudos. Eu até liberei uma verba maior para contratar um "camisa 10" e um atacante, seja ponta ou centroavante, para dar mais solidez ao time. É para receber um salário acima do teto, até porque para trazer um cara desse nível não dá para trazer no nosso atual teto - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

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Com o rebaixamento para a Série B, o Botafogo teve uma queda nas receitas de televisão e cotas de patrocínios, o que gerou consequências na folha salarial do clube. Com um teto salarial mais humilde em comparação com o ano passado, Durcesio quer que essas dois expoentes de mais referência técnica possam receber um vencimento um pouco mais.PROJETO APOIADO EM CHAMUSCANa casamata, o nome na cabeça de Durcesio Mello é apenas um: Marcelo Chamusca. O presidente afirmou que o projeto inicial é criar um vínculo duradouro com o atual treinador, não que seja algo pensando apenas em voltar para a Série A.

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- Eu gostaria muito que fosse o Chamusca. Não posso afirmar porque tem coisas extras que podem sair do controle. Por mim, ele fica até o final do mandato (2024). Estou gostando muito dele, da pessoa que é, da competência dele. O time já está mostrando disso, muitos dos jogadores são os mesmos do ano passado. De maneira nenhuma eu penso em mantê-lo só para a Série B. Não estou falando que não vai acontecer, mas não é o meu plano. A ideia é renovar com ele - confessou o presidente.