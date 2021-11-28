Botafogo vai estrear novo telão neste domingo, no último jogo da Série B

Além da festa por parte da torcida pela despedida de 2021 e o título do Campeonato Brasileiro garantido, o Botafogo também vai inaugurar um novo telão na partida contra o Guarani, às 16h deste domingo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos

O telão foi instalado no Setor Sul - onde o antigo telão, de menor tamanho e qualidade de imagem, estava colocado. A informação foi dada inicialmente pelo "Canal Fabiano Bandeira" e confirmada pelo LANCE!, que conseguiu novas imagens.

O objeto foi instalado durante a semana, foi testado e fará a "estreia" diante do Bugre. O novo telão é maior e possui uma definição de imagem melhor em relação ao anterior. Essa era uma questão batida pela torcida há certo tempo e que o clube tentava correr atrás nos bastidores.

A questão de telões do Nilton Santos chegou a ser pauta de uma reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo anos atrás. É um item a menos na "lista de a fazer" por parte do Alvinegro.