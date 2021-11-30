Botafogo vai disponibilizar novo lote da camisa especial da campanha contra o racismo

O Botafogo vai liberar um novo lote à venda do ‘Manto da Desigualdade' nesta quarta-feira, a partir de 11h. A camisa foi lançada em homenagem ao Dia da Consciência Negra e, nas tradicionais listras do uniforme, traz dados sobre a desigualdade social e efeitos do racismo no Brasil.A camisa foi lançada no dia 19 de novembro, uma sexta-feira, e esgotou na loja oficial do clube em poucas horas. A ação do Botafogo foi realizada em parceria com a Centrum.