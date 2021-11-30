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Botafogo vai disponibilizar novo lote da camisa especial da campanha contra o racismo

Loja do clube vai colocar à venda uma novo lote limitado do ‘Manto da Desigualdade’; camisa lançada pelo Alvinegro na semana do Dia da Consciência Negra
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Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:29
O Botafogo vai liberar um novo lote à venda do ‘Manto da Desigualdade' nesta quarta-feira, a partir de 11h. A camisa foi lançada em homenagem ao Dia da Consciência Negra e, nas tradicionais listras do uniforme, traz dados sobre a desigualdade social e efeitos do racismo no Brasil.A camisa foi lançada no dia 19 de novembro, uma sexta-feira, e esgotou na loja oficial do clube em poucas horas. A ação do Botafogo foi realizada em parceria com a Centrum.
> Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B
O ‘Manto da Desigualdade’ foi utilizado pelos jogadores do Botafogo na partida contra o Brasil de Pelotas, na 37ª rodada da Série B. Na ocasião, a equipe saiu com a vitória e também com o título de campeão.
Crédito: CamisaespeciallançadapeloBotafogocontraoracismo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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